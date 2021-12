Fizetés nélküli szabadsággal kezdik az évet az oltatlan tanárok

Azok a pedagógusok, akik még nem rendelkeznek oltással, valamint december 30-ig nem is veszik fel, 2022. január 3-tól fizetés nélküli szabadságon lesznek – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Ez a szabályozás azokra a létesítményekre vonatkozik, amelyek kötelezően elrendelték az oltást.

A rendelet azt is rögzíti, hogy az emberi erőforrások minisztere – az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – a foglalkoztatottat mentesítheti a fizetés nélküli szabadság alól.

Miniszteri határozat alapján a tanítási év biztonságos megszervezése érdekében az óraadók és a mesterpedagógusok heti óraszáma 20 órára emelhető, a 2022-es esztendőben ugyanakkor óraadóként csak oltott, vagy az oltás alól mentesítő orvosi szakvéleménnyel rendelkező személlyel létesíthető új jogviszony.

Mint arról beszámoltunk, az egészségügyi dolgozók után a kormánytisztviselőktől, honvédelmi, rendvédelmi, az állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények dolgozóitól, az állami fenntartású kulturális és felsőoktatási intézmények dolgozóitól, az adóhivatali dolgozóktól, valamint az állami fenntartású általános és középiskolák dolgozóitól is elvárt az oltás felvétele.

Devecseren már szimpátiatüntetést is tartottak az oltatlan tanárok mellett, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke pedig arról beszélt, hogy lehetnek olyan iskolák, amelyek már csak gyermekfelügyeletet tudnak biztosítani a pedagógusok kiesése miatt január 3-tól.

Az oktatás szereplői már eddig is kongatták a vészharangot. Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke korábban az Indexnek arról beszélt, hogy már most tizenkétezer pedagógus hiányzik a pályáról. A kötelező oltás miatt most ismét ezrek távozhatnak, a maradókra pedig még a mostaninál is nagyobb teher szakadhat. Ahogy azt megírtuk, azok a pedagógusok, akik nem veszik fel az oltást, olyan magán- vagy egyházi fenntartású iskolában folytathatják a munkát, ahol nem várják el a védettséget. Mivel a kormányrendelet az állami fenntartású egyetemekre is vonatkozik, a felsőoktatásban dolgozók egy része is álláskeresésbe kezdett. Mindezt bizonyítják azok a posztok, amelyek az elmúlt hetekben különböző csoportokban jelentek meg.

A múlt héten arról is beszámoltunk, hogy folytatódtak a sztrájktárgyalások a két nagy pedagógus-szakszervezet és a kormányt képviselő Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár között. A fő téma a tanárok kötelező oltásáról szóló rendelet visszavonása és a bérek rendezése lett volna, de a szakszervezet tagjai ismét csalódottan távoztak a minisztériumból.

(Borítókép: Maja Hitij / Getty Images)