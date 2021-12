Az európai energiaválságról a miniszterelnök elmondta: heves, őszinte és komoly vitát folytattak csütörtökön az Európai Tanács ülésén. Megosztottak maradtak, nem lett végül közös álláspont, éppen ezért „egy árva hang” sem született az energiaárak kérdéséről. Orbán Viktor azt mondta: fontos eseményeket várnak az év végéig, az egyik ilyen, hogy az atomenergiát el kell fogadnia az Európai Bizottságnak, mint fenntartható zöld megoldás. A gázból nyert energia pedig minősüljön átmenetileg fenntartható megoldásnak, később kell majd kivezetni.

Arról is beszélt, hogy Magyarország különleges helyzetben van, ugyanis a rezsit fixálták. Nagy csata volt Brüsszelben, még mindig van csata a közgazdász körökben – tette hozzá a miniszterelnök. Azt is megjegyezte: a rögzített energiaárakra épülő rendszer „a mosolygós arcát mutatja”.

Kitért arra is, Brüsszelben arról is vita van, hogy egy családokat sújtó szén-dioxid-adót vezessenek be a lakásokra és a gépjárművekre. Itt is van egy gazdag-szegény törésvonal. A következő 2-3 hónap nagy kérdése lesz, hogy ez a vita hogyan dől el.

A csehek, a lengyelek, a szlovákok és mi, magyarok ragaszkodtunk ahhoz, hogy az energiaárak emelkedését meg kell fékezni, és nem szabad megengedni, hogy újabb energiaadót vezessenek be – fogalmazott Orbán Viktor az uniós csúcstalálkozó után Facebookra feltöltött videójában.