Hamarosan elkezdődik a felsőoktatási felvételi

Hamarosan megjelenik a felsőoktatási felvételi tájékoztató, az érdeklődők a felvi.hu oldalon február 15-éig jelentkezhetnek a képzésekre.

Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára egy keddi budapesti háttérbeszélgetésen elmondta: a hagyományoknak megfelelően karácsony körül jelenik meg az új felvételi tájékoztató, amely magában foglalja a megújult felsőoktatás egyre szélesebbé váló palettáját. Hozzátette: Budapesttel együtt 48 olyan város lesz, ahol idén is felsőoktatási képzést hirdetnek meg.

Kifejtette azt is, hogy az utóbbi években átalakították a felsőoktatást, ennek az volt a célja, hogy a jövő nemzedéke versenyképes tudást, kompetenciát tudjon szerezni. Minden ösztönző, minőségi és teljesítmény-pluszforrás ezt a célt szolgálja, mindezek mellett pedig növelték az állami ösztöndíjas helyek számát is. Hozzátette: a hallgatók 70 százaléka modellt váltott intézménybe jár és vélelmezhetően jelentkezik is majd. A felsőoktatásban a hallgatók 15 százaléka külföldi, ez a magyar felsőoktatási rendszer kiváló minőségét igazolja.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese elmondta: a megújult felvi.hu oldalon tudnak a fiatalok tájékozódni a felsőoktatási intézmények aktuális meghirdetéseiről. Háromszázféle alapképzésből válogathatnak az érdeklődők 15 képzési területen, mesterképzésen pedig 450 féléből, emellett mintegy hatszázféle tanárképzés, valamint felsőoktatási szakképzések is várják a jelentkezőket. Hangsúlyozta: a felvehető hallgatói létszám némileg nagyobb, mint tavaly. Az érdeklődők február 15-éig jelentkezhetnek az e-felvételi portálon, a felvételi eljárás teljesen elektronikus úton zajlik már évek óta – jelezte.

Hozzátette: a felsőoktatási intézmények november óta nyílt napokat tartanak, ezek januárban is folytatódnak, a felvi.hu oldalon és az intézmények honlapján lehet tájékozódni róluk, januárban pedig az Educatio szakkiállítás várja az érdeklődő fiatalokat. A diplomantul.hu oldalon olyan adatok érhetők el, amelyek azt mutatják meg, hogy egy-egy adott végzettséggel milyen lehetőségek állnak a fiatalok előtt a munkaerőpiacon.

Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke arról beszélt, hogy a hozzáférhető felsőoktatásért és az értékes diplomáért dolgoznak, ebben egyetértenek a felsőoktatás irányításával. Megjegyezte: volt aggályuk a modellváltással kapcsolatban, de látható, hogy az államilag támogatott helyek száma nő az átalakítás után, azaz minden bizonnyal lesz lehetőségük a középiskolásoknak államilag támogatott formában megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat.

Budai Marcell, a HÖOK sajtófőnöke elmondta: január 13-15. között rendezik meg az Educatio szakkiállítást, idén hibrid megoldással, azaz a Hungexpon kívül online is várják az érdeklődőket. Kiemelte: a standokon nagyrészt egyetemi hallgatók lesznek, akiktől közvetlenül lehet tájékozódni az egyes intézményekről.

(via MTI)