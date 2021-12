Év végén a svédeknél is svédebbek voltunk

Hazánkban jelenleg nincsenek érvényben szigorú korlátozások, a maszkviselést leszámítva szinte úgy élhetünk, mint a járvány előtt. A kormány az elmúlt időszakban az oltásra alapozta a védekezést, így központi utasítás híján sokan önszántukból döntöttek úgy, hogy a biztonság kedvéért lemondanak egy-egy családi eseményt.

Boldogkői Zsolt úgy véli, hogy virológiai szempontból az ünnepek idején is fontos lenne a személyes találkozások csökkentése.

2020-ban a karácsony tulajdonképpen elmaradt, így érthető, hogy a családok a tavalyi ünnepet is szeretnék bepótolni, de ne feledjük, hogy a vírus még mindig jelen van. A helyzet most persze abból a szempontból jobb, hogy már van védettségünk, de sajnos az oltás sem mindenható, nincs biztos receptünk arra, hogy kiből lesz áldozat

– mondta az Indexnek a virológusprofesszor utalva arra, hogy az idősek és a krónikus betegek mellett gyakran az életerős, középkorú állampolgárok is súlyos tüneteket mutatnak. A szakember éppen ezért azt javasolja, hogy a karácsonyt idén is csak szűk családi körben töltsük, lehetőség szerint azokkal, akikkel egyébként is egy együtt élünk, de az online találkozást és a szilveszteri buli kihagyását is érdemes megfontolni.

„A Covid–19 bizonyítottan a háztartásokban terjed a leginkább. Ez azt jelenti, hogy ha a rokonság egy vacsoraasztalhoz ül, és közülük csak egyvalaki is fertőzött, nagy az esélye annak, hogy a többiek elkapják. A vírus bárkiben ott lehet, hiszen hazánkban a negyedik hullám idején digitális oktatást és kijárási tilalmat sem vezettek be. Az elmúlt hónapokban még a svédeknél is svédebbek voltunk” – emlékeztetett Boldogkői arra, hogy a skandináv országban szándékosan nem vezettek be óvintézkedéseket, azt remélve, hogy így hamarabb kialakul a nyájimmunitás. Tévedtek.

Miért nincs hazánkban ingyenes tesztelés?

A szakember szerint ha mindenképpen ragaszkodunk a nagyobb családi összejövetelhez, akkor előtte lehetőség szerint végeztessünk el egy PCR-tesztet. A szűrés valóban jó megoldás lenne, ám gondot jelent, hogy a karácsonyi kiadások mellett az önköltséges tesztelést nem mindenki engedheti meg magának. Az Index egy korábbi Kormányinfón ezért is érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy az ünnepek közeledtével nincs-e arra esély, hogy Ausztriához hasonlóan hazánkban is ingyenessé váljon a koronavírus-szűrés. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésünkre azt mondta, hogy ahogy eddig, úgy ezután sem terveznek hasonló intézkedést, a kormány álláspontja szerint így ugyanis sokan a tesztekkel váltanák ki az oltás felvételét.

Elhúzódhat a negyedik hullám?

Nehéz megjósolni, hogy meddig tart majd a negyedik hullám, de már egyértelmű jelei vannak, hogy a környező országokhoz hasonlóan nálunk is trendszerűen csökkennek az esetszámok, és kórházba is kevesebben kerülnek. Az igen gyorsan terjedő omikron-variáns felboríthatja ezt a menetet, főként ha továbbra sem vezetünk be korlátozásokat, és az év végi ünnepek nagy tömegeket mozgatnak meg

– mondta a virológusprofesszor, kiemelve, hogy az óvintézkedéseket is fokozottan tartsuk be, ügyeljünk a rendszeres és alapos kézmosásra, fertőtlenítésre, valamint a gyakori szellőztetésre és a közeli kontaktusok, mint például a puszi és az ölelés kerülésére.

(Borítókép: Járókelők Stockholmban 2020. december 23-án. Fotó: Narciso Contreras / Anadolu Agency / Getty Images)