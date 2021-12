Novák Katalint jelöli a Fidesz köztársasági elnöknek

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli a Fidesz-frakció köztársasági elnöknek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a keddi Kormányinfón.

A Fidesz novemberi tisztújító kongresszusán döntöttek arról, hogy Novák Katalin alelnöki pozícióját Gál Kinga, a párt EP-képviselője veszi át. A családokért felelős tárca nélküli miniszter egyébként idén februárban adott interjút az Indexnek, amiben többek között programjáról és az őt ért támadásokról is beszélt.

Áder János – aki nemrégiben adott interjút lapunknak, ezt ide kattintva olvashatják – köztársasági elnököt 2012 májusában választották meg a távozó Schmitt Pál utódjaként, majd 2017-ben újraválasztották. Áder János mandátuma 2022. május 10-én jár le, utódjáról a megbízatás lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal kell döntenie az Országgyűlésnek. Az akkor még MSZP-s Molnár Gyula, aki az előválasztáson már DK-s színekben indult, áprilisban nyújtott be javaslatot arról, hogy az új köztársasági elnököt az új Országgyűlés válassza meg, mert jelen állás szerint a választások előtt a mostani parlamenti összetétel és kormánypárti kétharmad dönthet az új államfő személyéről.

A jelöltek ez idáig nem voltak ismertek, a korábbi sajtóhírek alapján Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, európai parlamenti képviselő lehetett volna a kormánypártok jelöltje.

A keddi Kormányinfón azonban Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli a Fidesz-frakció köztársasági elnöknek. Novák Katalin lehet az első nő Magyarországon, akit államfőnek választanak. Az ellenzéki pártok még nem döntöttek a köztársasági elnökjelöltről, ebben a cikkünkben körkérdést intéztünk hozzájuk a témában, a válaszokat itt találják.

Novák Katalin eddigi pályafutása

Novák Katalin közgazdász, jogász, aki francia, angol és német nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 2001-ben kezdett a Külügyminisztériumban dolgozni, ezt követően lett édesanya. Három gyermekének születése arra az időszakra esett, amikor a Fidesz 2002 és 2010 között ellenzékben volt.

2010-ben visszatért a Külügyminisztériumba, majd 2012-ben az emberi erőforrások miniszterének kabinetfőnöke lett. 2014-ben nevezték ki család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak, majd 2020-ban nevezte ki Orbán Viktor családokért felelős tárca nélküli miniszternek. 2018-ban lett országgyűlési képviselő, és 2017-től a Fidesz külkapcsolatokért felelős alelnöke is volt egészen idén novemberig, amikor Gál Kinga váltotta a poszton.

Az első nő lehet, aki közjogi méltóságot tölt be hazánkban

Novák Katalin lehet az első nő, aki közjogi méltóságot tölthet be hazánkban. A rendszerváltás után eddig 5 köztársasági elnöke volt Magyarországnak. Göncz Árpád két cikluson keresztül 1990 és 2000 között töltötte be a posztot. Őt Mádl Ferenc váltotta, aki 2005-ig volt államfő. Sólyom László követte Mádlt az elnöki székben. Ő is egy cikluson keresztül volt köztársasági elnök, majd 2010-ben Schmitt Pál váltotta, akinek lemondása után 2012-től Áder János lett az államfő.

Novák Katalin nemcsak az első női köztársasági elnök lesz, hanem egyben az eddigi legfiatalabb személy is, aki betöltheti a posztot, ugyanis mindössze 44 évesen válhat közjogi méltósággá.

(Borítókép: Novák Katalin 2021. november 26-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)