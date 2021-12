Orbán Viktor: Már nem Ausztria a járványkezelési laborunk

Kötelező oltás egyelőre elnapolva

Az elsők között érte el Magyarország átoltottság terén a 60%-ot, de azóta nem akar az oltások száma e fölé menni. Most a hangsúly az 5-11 évesek oltásán van, ebben is az első háromban vagyunk Európában. Orbán Viktor szerint kulcskérdés az emlékeztető 3. oltás.

Kézenfekvő lenne a kötelező oltás bevezetése, de én ezt szeretném elkerülni. A magyar néplélekre a kényszerítés nem hat, de ezen kívül mindent meg fogunk tenni azért, hogy minél többen felvegyék az oltást. Karanténnal ezt a vírust nem lehet megfogni, csakis az oltással. A kórházaink kapacitása fantasztikus, orvosaink és ápolóink kiváló munkát végeznek. Meggyőződésem, hogy a magyar egészségügy mindenkit el tud majd látni. Elegendő munkaerő esetén ilyenkor élesíteni kell a vezénylési rendet, így tudunk csak megbirkózni a kihívásokkal. Mindenkitől kérem, hogy vállaljon ügyeletet.

Érzékeny összehangolást igényel a kórházi ágyak kapacitásának a megfelelő kihasználása. A magyar egészségügy jól áll kapacitás terén, nem érdemel lekicsinylést. Az Orvosi Kamarával történt béremelés példátlan volt. Nőttek az ügyeleti díjak, de a mostani magasabb fizetésekhez képest kisebb arányban.

Január végén tervezik a védettségi igazolvány érvényességének 3. oltáshoz kötését. A Szputnyikkal beoltottak utazási nehézségei ellen mi a teendő? „Vastag falak magasodnak előttünk. A WHO nem ismerte még el az orosz vakcinát, holott az alapvetően hatékony. Mindenki figyeljen arra, hogy a 3. vakcina elfogadott legyen abban az országban, ahova utazna.

Ausztria már nem labor

Ausztria laborként funkcionált számunkra. Most is így van ez – tette fel az Index a kérdést a miniszterelnöknek.

Ők megmaradtak a vegyes védekezésnél, mi viszont nem hiszünk a karanténban, csak az oltásban. Információim szerint a harmadik oltás az omicron ellen is jó. Egy idő után be fogunk sokallni az oltásoktól, nagyon bízom benne, hogy három oltás már elég lesz. Nem nézhet úgy ki az ember, mint az ementáli sajt.

9.5 millió adag vakcinát rendel a kormány az omicron leküzdésére, amelyek 2022 második felében és 2023 elején érkeznek meg. Ezzel visszatértünk az európai beszerzési metódushoz? „Az EU új ajánlatot tett, amiben részt kívánunk venni, megegyeztünk velük a verseny növelésében a közbeszerzéseknél. Teljes átláthatóságot akarunk minden országban a beszerzések kapcsán.”

2022-ben a vírus elleni védekezés érdekében továbbra is nagy erőket kell mozgósítani. Az operatív törzs irányába elvárás, hogy mindig legyen elég oltóanyag a raktárakban. Ma csak Pfizerből 2,4 millió van, és rendelkezésre áll kétmillió vakcina gyermekek oltására.

Szigorúbb költségvetés jövőre

A költségvetési hiány miatt elnapolták a repülőtér megvásárlását. Az MVM veszteségeit és a Mátrai Erőmű veszteségeit rögtön kompenzálni kellett több tízmilliárd forintból. A következő évi költségvetési hiányt 4.9%-ra kellett mérsékelni, ezért ütemezték át a betervezett állami vásárlásokat is. „Az EU költségvetési átlagához igazítjuk a sajátunkat is. Ez alacsonyabb lett, mint amire számítottunk.” 4.9%-os hiánycélt nem sodorja veszélybe a választás előtti osztogatás? „Cselekvőképes kormányunk van, amelyik gyors reagálású. Most könnyebb a helyzetem a speciális jogrend miatt, ami a cselekvőképességünket vírus és a gazdaság területén is kiszélesíti. A különleges jogrend miatt elmaradhat a választás? Mindenképpen lesznek választások. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint korábban a választókerületek között sokkal nagyobb aránytalanságok voltak, mint most.

A Völner-ügy

A Völner-ügyben csak ügyészségnek van jogköre kivizsgálni az esetleges magasabb végrehajtó személyét, ehhez a kormánynak nincs jogköre.

Baj lenne, ha tudtam volna erről az ügyről korábban, ez a dolgok helyes rendje a mostani alkotmányos rendben. Nincs tudomásom más kormánytag érintettségéről. A képviselői mandátum pedig a megválasztott képviselőé, erről nem szavazhat a frakció.

Milyen embernek ismerte meg Völnert? „Életem egyik kellemetlen epizódja is hozzá kapcsolódik, amikor Brezsnyev halálakor nem álltunk fel a kollégiumban. Az ügyészség vádemelése komoly dolog, de nem tudok elvonatkoztatni a saját személyes tapasztalataimról sem.” Varga Judit kompetenciájáról a bírósági ítéletet, után lehet erről érdemben beszélni.

Reagálás Márki-Zay megjegyzésére

Márki-Zay Péter megjegyzéséről, ami a kormánytagok között lévő feltételezett melegekről ejtett, annyit mondott a miniszterelnök, hogy emberi életet nem lehet csak joggal szabályozni.

Az élet jogi értelemben feltárhatatlan. Bízom a magyar közvélemény egészséges lelkiállapotában, ez a reakció tereli a politikusokat is. Nem mondom, hogy a mi oldalunk nem szenved ettől a problémától. Kampányban ez gyakran előfordul, de áprilisban ennek vége lesz.

Bérek emelése

A bérekben az ütemet alapvetően a piacnak kell diktálnia. A mostani béremeléseket a piac újjáéledése inspirálta és nem a közelgő választás. A 13. nyugdíjat most tudjuk megadni, hiszen ehhez fedezet a 7%-os gazdasági növekedés. A gazdasági védelmi intézkedések szerves részét képezik az állandó nyugdíjemelések és a 13. havi nyugdíj. Az év végére már 3-4%-ra mérséklődhet az infláció. 2010-ben 3.6 millió ember dolgozott, most 4.7 millióan dolgoznak az országban.

Lehetséges a magyar alkotmányos rend megdöntése feles törvényekkel? Hadházy Ákos szerint forradalommal kellene megdönteni ezt a rendszert. „Ez egy komolytalan politikai blöff. Visszaadnám a diplomámat, ha ez megvalósulhatna. Nálunk szilárd alkotmányos rend létezik, ami nem olyan, mint egy kóceráj.”

Sajtószabadság és közszolgálat

Létezik sajtószabadság? Hogyan működik a közszolgálati média? „A kormányzat nem állhat hatóságként a közmédia felett. A kormányzó párt sosem gyakorolhat hatást arra, hogy mit tegyen a közmédia. A magyar média 50% kereszténydemokrata, a másik fele pedig progresszív, liberális baloldali. Nyugaton hegemón szerepben van az utóbbi, nálunk nincs.” A Médiatanácsot mivel sarkallják arra, h betartassák a médiatörvényt? A kormányzat nem gyakorolhat nyomást az Médiatanácsra.

Uniós szankciók foganatosítása

Napi bírsággal sújtják Lengyelországot a bíróságok függetlenségének a hiánya miatt, ez a veszély fenyegetheti Magyarországot is. „A baj abból fakad, hogy ma már Brüsszel is egyetért azzal, hogy meg kell állítani a migrációt, ám a hatályban lévő jogrendet még 2015-ben írták békeidőben. Ez már régen megérett a változtatásra. Mi ennek vagyunk most az áldozatai. Az európai menekültügyi-szabályokat a valósághoz kell igazítani. Akkor jönnek le a brüsszeli bürokraták erről a pályáról, amikor szembesülnek majd ennek a politikának a hatalmas gazdasági hátrányával. Ők olyanok, mint a Bourbonok, akik nem felejtettek, de nem is tanultak semmit.”

(Borítókép: Orbán Viktor 2021. december 21-én Kormányinfót tartott. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)