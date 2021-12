Reagált az ellenzék: Novák Katalin alkalmatlan államfőnek

Az ellenzéknél gyorsan és hevesen reagáltak arra, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli a Fidesz köztársasági elnöknek. Orbán Viktor ezt az év utolsó Kormányinfóján jelentette be újságírói kérdésre válaszolva.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint elmúlt a közös hit, hogy vannak közös dolgok.

Nincsenek. A Fidesz megölte a remény utolsó szikráját is, hogy a haza első polgára valamennyi magyar képviselője lehet. Volt már ilyen elnökünk. De ennek vége. Párttitkárhelyettes lesz az államfő egy pártállami kísérletben. Megalázzák a hazát. Megalázzák az államfői hivatást. Ismét

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán.

– közölte Donáth Anna, a Momentum elnöke. Hozzátette: „Az emberek pedig csak ülhetnek, nézhetik, hallgathatják a bejelentést.”

A Momentum elnöke szerint azonban a kérdés nem kevesebb, mint hogy ki lesz az a személy, aki a pártok felett, azokon átívelően testesíti meg a nemzet egységét. Ebben még a korábbi Alkotmányunk és a mostani Alaptörvény is hasonlóan rendelkezik.

Jól is van ez így, hiszen a nemzetegyesítő munkára szükség van. És főleg most lenne erre szükség, hiszen rendkívül nehéz időszak előtt állunk. Mert nem csak a szociális válságok súlyosbodása élezi egyre inkább a konfliktusokat ember és ember között. A politikai rendszer is olyan helyzetet teremtett, ami miatt áprilisban, a választásokat követően, a választások eredményétől függetlenül a társadalom egyik fele dühös és csalódott lesz. Ezért gondolom azt, hogy változtatnunk kell a kormányváltást követően azon, hogy miképpen választjuk a magyar köztársaság elnökét. A nemzet egységét a nemzet felhatalmazásával lehet és kell képviselni