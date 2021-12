Érdemes még idén megvenni a BKK-bérleteket

Az új év első napjaiban várhatóan a megszokottnál többen akarják majd megvásárolni bérletüket, ezért bizonyos napokon megnövekedhet a sorban állás ideje a BKK értékesítési pontjain. Célszerű a vásárlást decemberre időzíteni, hiszen már most is kaphatók a 2022-re szóló éves-, havi- és egyéb bérletek – írja a Budapesti Közlekedési Központ

Az vállalat tudatja, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az új esztendő első munkanapjától és egyben első tanítási napjától, ami jövőre január 3-ra esik, néhány napig megnő a forgalom a BKK értékesítési pontjain. Ám aki előre gondolkodik, elkerülheti ezeket a kellemetlenségeket, hiszen az ünnepek alatt is folyamatos a jegy- és bérletvásárlási lehetőség a BKK értékesítési hálózatán. A 2022. évre szóló éves-, havi- és egyéb bérletek már most is megvásárolhatók számos helyszínen.