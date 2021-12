Az ország legnagyobb karácsonyfájává változott a Megyeri híd

A Megyeri hidat egy óriási karácsonyfává varázsolta a Magyar Közút, a különleges díszkivilágításban december 23-ig lehet gyönyörködni.

A cég közleményében tudatta, hogy a híd pesti hídfő felőli pilonja és ferde kábelei három napon keresztül, december 21. és 23. között speciális díszkivilágítást kapnak, így lesz hatalmas, zöldellő karácsonyfa az ikonikus, monumentális építményből.

A vállalat kifejti, hogy a 100 méter, vagyis 35 emelet magas híd pilonjának egyedi fényfestését az ünnepre való ráhangolódás jegyében a kijelölt napokon 16 és 24 óra között bárki megcsodálhatja.

A Magyar Közút külön kiemeli, hogy aki nem csupán a Megyeri hídon áthaladva szeretné szemügyre venni a nem mindennapi látványt, semmiképpen ne álljon meg a leállósávon, azt csak műszaki hiba esetén lehet használni.

A cég szakemberei azt javasolják, hogy aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig az útbaigazító táblák segítségével mindenki könnyedén és legfőképp biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a látványossághoz. Továbbá azt is kérik a közútkezelő munkatársai, hogy óvatosan, a követési távolságot betartva, a többi közlekedőre figyelve haladjanak át a hídon következő napokban, ezt a pályán található digitális kijelzőkön is külön jelzik majd.

A közlemény arról is informál, hogy díszvilágítás idején az Országos Polgárőr Szövetség járőrei is folyamatos szolgálatot teljesítenek a hídon, az útpályán és a járdakonzolokon az ott tartózkodók biztonsága érdekében, míg a közútkezelő dunakeszi mérnökségének szakemberei a forgalom zavartalan lefolyását és a leállósáv szabályos használatát is rendszeresen ellenőrzik majd.