Kecskeméten láthatták a Kiskunhalason elszökött párducot

Kecskeméten, a Gábor Dénes utca környékén látták azt a fekete párducot, amelyik nemrég szökött el Kiskunhalasról. Az állatot az utcában található Ritz-üzem egyik dolgozója szúrta ki a munkahelyén.

Először csak egy mozgó fekete foltra lettem figyelmes, azt hittem, egy őz vagy egy kutya lehet. Aztán elővettem egy nagy teljesítményű fényképezőt, és ráközelítettem. Akkor láttam, hogy valószínűleg a párduc járkál erre

– mondta Ugrina Csaba. Hozzátette: a párduc az M5-ös autópálya felé haladt.

Az észlelésről azonnal értesítette a rendőrséget, akik gyorsan ki is érkeztek a helyszínre. Horváth Erika rendőrségi sajtóreferens szerint több egységük is a környéken van, alaposan átfésülik a térséget.

A helyszínre érkeztek rajtuk kívül a Kecskeméti Vadaskert szakemberei is, ők viszont nem biztosak abban, hogy a fotón valóban az említett párduc látható. Tokovics Tamás, a vadaskert igazgatója közölte, hogy egyelőre csak egy nagy testű kutya lábnyomait találták meg a helyszínen. Hozzátette: nem tartják valószínűnek, de nem is zárják ki, hogy a Kiskunhalasról elszökött állatot látták Kecskeméten, ezért továbbra is készenlétben állnak.

Arról a kérdésről, hogy lehet-e párducot tartani ma otthon Magyarországon, külön cikket írtunk, ugyanis a korábbi törvények még lehetővé tették a befogadásukat.

(via Hírös.hu)