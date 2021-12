Hamarosan idehaza is az omikron-variáns lesz a domináns

Már a pozitív minták közel negyedében az omikron-variáns jelenlétét mutatják ki a vizsgálatok – mondta Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

Ebben a laborban mutatták ki az első három omikronos esetet Magyarországon. A laborvezető most azt mondta, hogy az általuk vizsgált 93 esetből húsz egészen biztosan az omikron-variánshoz kötődik, és van pár olyan, amelynél egyelőre még nem biztosak benne, de ezek is a mutáns vírushoz kötődhetnek.

Nyíri Miklós hozzátette: ennek alapján úgy látszik, hogy Magyarországon is olyan sebességgel válhat dominánssá a variáns, ahogy Nyugat-Európa országaiban tette. Azokban az országokban néhol – legutóbb Dániában – már domináns is lett a mutáns, a többi helyen pedig jellemzően december végére vagy január elejére saccolják ezt.

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy – az omikron-variáns terjedési sebességét figyelembe véve – körülbelül két hét múlva, január első napjaiban már idehaza is meglátszódhat a mutáns vírus jelenléte a napi esetszámokon. A vírus közösségi terjedése a múlt héten már bizonyíthatóan megkezdődött idehaza is, ugyanis hétfőn 15, hozzá kötődő esetet jelentettek be Magyarországon.

Magyarország egyébként Európa többi államához képest egyelőre viszonylag kevés korlátozással készül az omikron-variáns terjedésére, ez egy nemzetközi összehasonlításból derült ki.

Szerdára 3359 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 139 beteg. Kórházban 5159 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 1985 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 132 ember. Kórházban 5527 beteget ápoltak, közülük 501-en voltak lélegeztetőgépen.

(via 444.hu)

(Borítókép: A Pécsi Tudományegyetem laboritóriuma. Fotó: Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images)