Nyíltan rasszista szórólapokat oszt a Mi Hazánk

„Nem lehetünk cigány ország” – ezzel a felhívással kezdődik a Mi Hazánk által terjesztett szórólap, amely a napokban landolt a postaládákban, így többek között kollégánknál is.

Fotó: Index

Ezt az állítást arra alapozza a párt, hogy a cigányság lélekszáma szerintük generációnként megduplázódik, a magyarságé pedig „szinte feleződik”. A párt – amelyiknek jeligéje „Magyarország a magyaroké” – ezért a megélhetési gyermekvállalás visszaszorítása mellett le akarja állítani a „cigányügyi programokat”, az oktatásban szegregációt vezetne be, valamint szibériai bérrabtartást is emleget.

A Mi Hazánk szerint Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor kormányzása is nemzethalált jelent, csak a tempójukban van különbség. Igaz, a nemzethaláltól való félelmüknek némileg ellentmond az, hogy a szórólap következő pontjában már az utóbbi hónapokban megszokott oltásellenes hangulatkeltés látható.

Azt állítják például, hogy a gyermekek oltása háromszor halálosabb rájuk, mint maga a koronavírus. Ennek bizonyítására természetesen nem csatolnak kutatási eredményeket. Emellett elutasítják az oltás kötelezővé tételét minden foglalkozási körben, valamint az „oltatlanok diszkriminációja” ellen tiltakoznak. A gyerekek oltását ellenző passzusukat érdemes szó szerint idézni:

háromszor halálosabb rájuk, mint maga a koronavírus az USA járványügyi központjának adatai alapján. Ezért üzenjük Orbán Viktornak: Hagyják békén a gyerekeinket!

Ezzel szemben nagyjából 15 másodpercnyi internetes keresgélés után megtaláltuk az általuk hivatkozott amerikai járványügyi központ (CDC) hivatalos honlapján az erre vonatkozó passzust. Ez így szól:

A Covid elleni oltás előnyei jóval meghaladják annak esetleges kockázatait. Oltassa be öt évnél idősebb gyermekét a koronavírus ellen, amilyen hamar csak lehetősége nyílik rá

– olvasható a CDC oldalán, amely bővebben is kifejti, valamint kategorizálja a gyerekek számára ajánlott oltásokat.

A párt szórólapján a CEU vs. Fudan-dilemmát is feloldja: „ne legyen egyik sem”. A kiadványban szó esik a Mi Hazánk programjáról, amelyben többek között az is szerepel, hogy népszavazást tartana az EU-tagságról, valamint hogy betiltaná az LMBTQ-felvonulásokat.