Vádat emeltek az előbb büntetőfékező, majd verekedő férfi ellen

Egy 41 éves Nógrád megyei férfi egy kockázatos előzés után hirtelen büntetőfékezett egy szerinte túl lassan haladó jármű előtt, majd annak tulajdonosát sértegette és meg is ütötte.

Az ügyészség tájékoztat róla, hogy egy férfi 2021. május 9-én kora este a 2115. számú, irányonként egy-egy forgalmi sávval ellátott úton Bánk felől Felsőpetény irányába vezette gépkocsiját, mikor utolért egy 70 kilométer per órás sebességgel haladó autót, aminek sérelmezte az alacsonyabb sebességet. Előbb veszélyesen csekély követési távolságot vett fel a járművel szemben, közben többször is villogott a távolsági fényszóróval, valamint a dudát is nyomta rendíthetetlenül, végül megelőzte az autót.

A manőver után visszatért a sávjukba, és büntetőfékezett egyet, ezzel megállásra kényszerítve a másikat. Az életveszélyes manővert végrehajtó sofőr ezután kiszállt, visszament a sértett autójához, szitkozódott, majd a letekert ablakon át arcon ütötte a férfit. A bántalmazott a további támadástól tartva felhúzta az ablakot, azonban a vádlott a vezető oldali ajtót túlfeszítve, nagy erővel kinyitotta, ami nekinyomódott a sárvédő lemeznek, és két helyen behorpadt. Az autóban a rongálással 59 450 forintos kárt okozott.

A járművek ugyan nem ütköztek össze, azonban a baleset bekövetkezésének reális lehetősége fennállt, így a vádlott a fékezéssel közvetlen veszélybe sodorta a sértett és a vele utazó felesége testi épségét.

Az ügyészség a férfi ellen a testi sértés, a rongálás és a garázdaság mellett közúti veszélyeztetés bűntette miatt is vádat emelt, melyben a vádlott büntetlen előéletére figyelemmel felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, továbbá közúti járművezetéstől eltiltásra, valamint arra tett indítványt, hogy a vádlott a járműben okozott kárt és a közel 60 ezer forint bűnügyi költséget is fizesse meg.

(via Balassagyarmati Járási Ügyészség)

