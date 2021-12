Képekkel zsarolt egy 15 éves lányt, eljárás indult ellene

Bűnügyi felügyelet alá került egy húszéves férfi, aki egy 15 éves lányt zsarolt a kamasz szexuális tartalmú fényképeivel, videóival – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A férfi 2019 novemberében egy internetes társkereső alkalmazáson ismerkedett meg az akkor 15 éves lánnyal. A megalapozott gyanú szerint a férfi rávette a lányt, hogy küldjön magáról kompromittáló tartalmú, „őt minimális ruházatban ábrázoló” fényképeket. Miután a képeket a sértett a további ismerkedés reményében elküldte, a férfi több alkalommal azzal fenyegette, hogy a fotókat nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, ha a lány nem teljesíti további követeléseit.

A fenyegetések hatására a kiskorú először ruha nélküli képeket küldött magáról, majd – újabb fenyegetésre, miszerint az elkövető a képeket a lány iskolatársai körében fogja terjeszteni – kifejezetten pornográf jellegű fotókat is csatolt. A férfi azonban az újabb képekkel sem elégedett meg, és további fenyegetésekkel arra kényszerítette a lányt: dokumentálja, ahogy különböző helyszíneken és módon szexuális cselekményt végez magával, majd ezeket a képeket és videókat küldje meg neki. A sértett ekkor fordult a rendőrséghez.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség elfogta a férfit, majd tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatta ki – közölte az ügyészség, amely azt is jelezte, hogy a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt is eljárást indítottak a férfi ellen.

A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa az ügyészség kezdeményezésére szerdán elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét, és távoltartást is elrendelt az ügyben – közölte Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI érdeklődésére.

(via MTI)