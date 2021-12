Hadházy Ákos szerint hatszámjegyű jutalmat osztanak a Bírósági Végrehajtói Karban

Jelentős év végi jutalmakat osztogatnak a Magyar Bírósági Végrehajtói Karban az ott dolgozó kollégáknak – állítja legutóbbi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő a posztban megmutatott egy decemberi bérlapot is, kitakart adatokkal, hogy tulajdonosát ne lehessen felismerni.

Információim szerint a kar vezetése minden munkatársnak hasonló jutalmat adott az idei évre, mert ezzel próbálják megvásárolni a hallgatásukat. Bár Schadl György elnök előzetesben van és Völner Pál bukott államtitkár is gyanúsított, a végrehajtók körüli botrány valós méreteit most még csak sejteni lehet. Nyilván nem szeretnék, ha a kollégák közül néhányan kibeszélnének, ezért a szigorú nyilatkozatstop mellé jár a hallgatási pénz is