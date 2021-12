Baltával kezelte a féltékenységét egy férfi Hajdú megyében

Részegen, egy baltával okozott életveszélyes sérülést egy 44 éves különösen visszaeső férfi, aki fejbe vágta korábbi élettársa férjét egy családi összejövetel után, akit korábban többször megöléssel fenyegetett.

Az ügyészség beszámol róla, hogy a korábban már garázdaság, lopás és testi sértés miatt elítélt férfi élettársi kapcsolata megszűnt azzal az asszonnyal, akitől két gyermeke is származott, ám ezt ő nem tudta megemészteni, még úgy sem, hogy korábbi kedvese férjhez ment. A féltékenységtől feltüzelt személy 2019. tavaszán és nyarán több esetben is megjelent volt párja és annak házastársa házánál és erőszakkal próbálta rábírni az asszonyt arra, hogy újra vele folytassa az életét. A nő minden alkalommal határozottan elutasította, emiatt a férfi egykori élettársa férjet hibáztatta. Előfordult, hogy mindkettőt gyilkossággal is fenyegette, ezért a rendőrség intézkedett is vele szemben.

Júniusban a volt pár a közös fiúgyermekük ballagása alkalmából tartott rendezvényen vettek részt. Miután az asszony hazatért, az esti órákban a férfi követte a házába, ahová önhatalmúlag bement az udvarra és amikor az asszony férje távozásra szólította fel, olyan erővel ütötte arcon, hogy a széken ülő férfi hanyatt esett. További támadástól tartva a férj egy kisbaltát vett magához, majd ismét felszólította a távozásra a támadóját, akinek közben egyik kezével megfogta a nyakát és próbálta őt a teraszról kifelé tolni. Az ittas bántalmazó azonban ellenállt és dulakodás alakult ki, melyben mindkét férfi a földre esett, ekkor a behatoló felvette a földön lévő, 1,5 kg súlyú baltát és az eszköz fokával egy alkalommal nagy erővel a védtelen ember homlokára sújtott. Az ütés erejétől a férfi feje erősen vérezni kezdett, beszédképességét azonnal elvesztette. Felesége és a szintén jelen lévő fia nyomban beavatkozott és a további bántalmazást megakadályozták. Az asszony hívta a mentőket, akinek a férjén életmentő műtétet hajtottak végre a kórházban, mivel a bal oldali homloktájék benyomatos törését, valamint a koponya belső vérzéses sérülését szenvedte el. Súlyos sérülései maradandó testi fogyatékosság visszamaradásával gyógyultak.

A vádlott bűnösségét nem ismerte be a hatóságoknak, állítása szerint a támadásától tartva ragadta meg a fejszét, amelytől dulakodás közben sérülhetett meg a másik fél, úgy véli egyszerű baleset történt, ami csupán az önvédelméből adódott. Védőjével együtt felmentésért, illetve a bűncselekmény enyhébb minősítéséért és enyhítésért fellebbezett. Az ügyészség 7 éves börtönbüntetést kért a többszörösen visszaeső erőszakos férfi ellen.

