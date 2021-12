Havi tizenegyezer forintos támogatást jelenthet a kamatstop

Havonta tizenegyezer forintnyi spórolást jelenthet a kamatstop, ezzel a magyar családok kasszájában harmincmilliárd forint maradhat – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon csütörtök délután megjelent videóban Dömötör Csaba felidézte a miniszterelnök szerdai bejelentését, miszerint januártól július végéig kamatstop lesz érvényben, amely a lakossági jelzáloghitelekre vonatkozik. A parlamenti államtitkár szerint a kormány azért döntött erről, mert Magyarországon közel félmillió olyan hitel van, amely egy éven belül is átárazódhat, és az ilyen banki kamatemelkedések jelentős pluszkiadást jelenthetnek a magyar családoknak.

S hogy milyen nagyságrendről van szó? Az októbertől felgyorsult banki kamatemelkedések miatt egy átlagos hitel havi törlesztője 23 százalékkal, átlagosan tizenegyezer forinttal emelkedhet. A kamatstop ettől a pluszkiadástól mentesíti a családokat. Ez fél év alatt átlagosan hatvanhatezer forintos támogatást, spórolást jelenthet, összesen harmincmilliárd maradhat a magyar családok kasszájában

– emelte ki Dömötör Csaba. A kormány a jövő évben is azon dolgozik, hogy minden lehetséges módon javítsa a magyarok megélhetését. Ezt szolgálja a benzinárak rögzítése, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak adómentessége és a most elfogadott kamatstop is – tette hozzá.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután jelentette be közösségi oldalán, hogy október végi szinten rögzíti a jelzálogalapú hitelek kamatait.

Az intézkedés január elején lép hatályba, és fél évig lesz érvényben.

A miniszterelnök bejelentése a lakossági jelzáloghitelek rögzítéséről értesüléseink szerint körülbelül félmillió szerződést érinthet. Arról is írtunk, hogy bár ideiglenes karácsonyi ajándéknak tekinthető a kamatstop, jövő júliusban a törlesztőrészlet emelkedésétől most megmentett hitelesek akár húsz százalékot meghaladó összeggel emelkedő havi díjbekérőt kaphatnak a bankjuktól.

