Minimálisan, de nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Az elmúlt 24 órában 3586 új koronavírusos megbetegedést igazoltak csütörtök reggelre Magyarországon, 227-tel többet, mint egy nappal korábban – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 237 330 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 127 251. Jelenleg 4827 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 454-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 140 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 38 307 főre emelkedett.

Eddig 6 245 773 embert oltottak be, közülük 5 957 571-en már a második oltást is megkapták, míg 3 136 000 fő a harmadik vakcinát is.

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5 és 11 év közötti gyermekek oltásához is. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket, valamint regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. A korcsoportba tartozó összes gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata, vagyis nem akut, lázas beteg.

Az egészségügyi szakértők felhívták a figyelmet a fokozott maszkviselésre a koronavírus új, gyorsan terjedő variánsai, mindenekelőtt a delta és az omikron felbukkanása miatt, amelynek a legegyszerűbb módja, ha egyidejűleg két maszkot viselünk.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)