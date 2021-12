Ha valaki szenteste Röszkén jönne be Magyarországra, nem fog menni

A kilépés gyorsításáért csütörtökhöz hasonlóan pénteken is csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a belépő forgalom szünetel, de az autópálya-átkelőn folyamatos a beléptetés – közölte a rendőrség csütörtökön a honlapján.

A dinamikusan megnövekedett forgalom gördülékenyebb kezeléséért pénteken 7-től 19 óráig csak a kilépő forgalom használhatja a röszkei közúti határátkelőhelyet. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint szerb társszerveinek célja, hogy növelje a kilépő forgalmi sávok számát, így csökkentse a várakozási időt Röszkén. A belépő utasok a röszkei autópálya-határátkelőhelyet használhatják.

Az utazók a gyorsabb határátlépésért Szerbia felé választhatják a tompai és a hercegszántói átkelőt, amelyek 24 órás nyitvatartással működnek. Emellett a bácsalmási, bácsszentgyörgyi, tiszaszigeti, kübekházi közúti átkelőt is használhatják, ahol 7-től 19 óráig léphetnek át, illetve az ásotthalmi közúti határátkelőhelyet, amely 7-től 22 óráig fogadja az utasokat.

Csongrád-Csanád megye nyolc határátkelőhelyén csütörtökön a teljes kiléptetőkapacitást is meghaladva dolgoznak az útlevélkezelők az ünnepi időszakban megnövekedett forgalom lebonyolításán. A röszkei közúti határátkelőhely összes sávját, illetve a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely belépősávjaiból is hármat a kilépők használnak. Ezzel jelenleg a szerb és a román határszakaszon is 18-18 sávon halad a kilépő forgalom az országból Csongrád-Csanád megyében. A cél, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban elérhesse úti célját.

A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időről a rendőrség Határinfó oldalán, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.

