Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Megyeri hidat egy 100 méter magas karácsonyfává varázsolta december 21. és 23 között azzal, hogy ünnepi díszkivilágítást helyezett az építményre. A cég most az is bemutatja kisfilmjében, hogy hogyan valósították meg a rendhagyó fényfestést.

A vállalat kifejti, hogy a speciális fényfestés kiépítése komoly munkát igényelt, összesen négy pontról, 32 darab nagyteljesítményű mozgóképes, valamint a ferdekábeleknél található 48 darab lámpa átalakítása adta ki a díszvilágítást. Ezen kívül 900 méter optikai kábelt és 1000 méter egyéb kábelt kellett elvezetnie a szakembereknek. Mindezek mellett ezeket a rendszereket össze kellett hangolni és a lámpapozíciókat a ferdekábelek miatt aprólékosan meg kellett tervezni.

A közút arról is tájékoztat, hogy az elmúlt napokban pezsgő élet volt a híd környezetében, számos hobbi és profi fotós, családok, házaspárok, kerékpárosok, fiatalok és idősek egyaránt megcsodálták a helyszínen a hatalmas karácsonyfát. A közösségi oldalakon számtalan jobbnál jobb képet posztoltak az arra járók, melyekből nehéz volt válogatnia, de a Magyar Közút ezekből a fotókból többet is megosztott a saját Instagram és Facebook oldalán is. A közútkezelő külön szeretné megköszönni az autósoknak, hogy a felhívásuknak eleget téve fokozott óvatossággal közlekedtek a díszvilágítás idején a térségben.