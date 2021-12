Nyugodtabban karácsonyozhatunk, mint tavaly

Az idei lesz a második karácsony a koronavírus-járvány árnyékában, de ezúttal már nyugodtabban ünnepelhetünk, mint tavaly.

A legfontosabb különbséget természetesen az oltások jelentik.

Míg 2020 karácsonyán mindenki attól tartott, hogy megfertőzheti rokonait, idén – noha a negyedik hullámban már a korábbinál fertőzőképesebb delta és omikron-variáns is terjed – már nem kell annyira tartanunk attól, hogy idős hozzátartozóinkat is meglátogassuk, feltéve, hogy ők is beoltatták magukat.

Idén úgy kezdjük az ünnepeket, hogy 6 millió 240 ezren be vannak oltva Magyarországon, és több, mint 3 millió 100 ezer honfitársunk már a harmadik dózist is megkapta.

Mindez pedig a járványügyi adatokon is meglátszik, amelyek jóval kedvezőbbek, mint a harmadik hullám idején az eddigi legrosszabb időszakban, vagy tavaly karácsonykor voltak.

Az Oxfordi Egyetem társadalomtudományi kutatóintézete által működtetett ourworldindata.org oldalon közzétett számok szerint idén december 11-én egymillió főre vetítve 720 Covid-beteg volt kórházban Magyarországon, míg tavaly ugyanebben az időszakban ez a szám 813 volt. A legrosszabb időszakban, a harmadik hullám csúcsán 1302 volt ez az adat, és emlékezhetünk, hogy az egészségügyi rendszer – igaz hatalmas erőfeszítések árán – de azt a terhelést is átvészelte.

A megbetegedések száma ráadásul november vége óta csökkenő tendenciát mutat hazánkban, ami szintén jó hír az ünnepek előtt. Emellett az egymillió főre vetített napi halálozások aránya is csökkenőben van december 8. óta, és jelenleg ez az adat 14,07, ami kedvezőbb, mint a tavaly karácsony előtti 17,08-as szám volt.

Az oltások hatékonyságát mutatja egyébként, hogy idén november végén, amikor a teljes népességhez viszonyított napi megbetegedések száma a csúcson volt, közel kétszer annyi volt a fertőzött hazánkban, mint a második hullám tetőzésekor 2020 karácsonyát megelőzően.

Sokkal több megbetegedésre mégis kevesebb kórházban ápolt beteg jutott idén, ami mutatja, hogy a vakcináknak hála nem kell tartani az egészségügyi rendszer túlterhelésétől, így idén szabadabban karácsonyozhatunk.

Ezért is lehetséges, hogy az ourworldindata.org által alkalmazott úgynevezett szigorúsági index most lényegesen alacsonyabb, mint tavaly volt, amikor jelentősebb korlátozások mellett kellett ünnepelnünk.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)