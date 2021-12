Elő a kesztyűket: hóesés jöhet délután és este

Szombat délután az ország több részén is hóesésre, máshol pedig ónos esőre lehet számítani – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Azt írták: szombaton napközben az északkelet felől beáramló hideg légtömeg hatására az Északi-középhegységben, az Alföld északkeleti részén havazás kezdődik, de átmeneti ónos eső, fagyott eső is eshet. Északon délután és este 3-8 centiméter körüli, lokálisan 10 centimétert is meghaladó hóréteg alakul ki.

Délután többnyire tapadó hó, estefelé fokozatosan porhó várható.

Éjszaka az élénk északi szél az északkeleti megyékben hófúvást okozhat.

A csapadékzóna dél felé húzódásával este az Alföldön helyenként gyenge ónos eső előfordulhat. Késő este a Dunántúl északi részén és a főváros környezetében átmeneti ónos eső után gyengébb havazás valószínű, kis mennyiségű (maximum 3 centiméternyi) hóval. A havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Ónos eső is jöhet

A hóesés mellett ónos esélye veszélyére is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. E tekintetben Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy a vasárnap kora hajnalban a déli országrészben a hőmérséklet fagypont alá csökken és ott is ónos eső jöhet. Később a déli megyékben több milliméter, lokálisan (legnagyobb eséllyel a Mecsek északi lejtőin) 5 millimétert meghaladó ónos eső is hullhat. Az OMSZ megjegyezte, hogy vasárnapra „az időjárási helyzetben rejlő nagy bizonytalanság miatt akár piros riasztást is kiadhatnak.

A csapadék vasárnap délutántól csendesedhet, utána viszont az esti, éjszakai óráktól újabb csapadékzóna éri el a déli határt. A csapadékzóna fokozatosan észak, északkelet felé haladva több milliméter ónos esőt okozhat a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön.

Hétfőre virradóan aztán a Dunántúl nyugati felén megint havazás kezdődik.

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig az utinform.hu oldalon lehet tájékozódni.

(via MTI)

(Borítókép: Hó Miskolcon 2020. november 30-án. Fotó: Vajda János / MTI)