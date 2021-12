Egy éve érkeztek meg a koronavírus elleni vakcinák Magyarországra

Egy éve érkezett meg a koronavírus elleni védőoltás Magyarországra – mondta a kormány közösségi oldalán közzétett videóban György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

Az első szállítmány megérkezése óta már több mint tizenötmillió vakcinát adtak be Magyarországon. Az akcióban sok száz katona, több ezer orvos, egészségügyi dolgozó és közszolgálatot ellátó dolgozó áldozatos munkájára is szükség volt.

Az oltásokat egy éve az egészségügyi dolgozókkal és az idősotthonok lakóival kezdték, majd az idősekkel, a krónikus betegekkel, a rendőrökkel, katonákkal, az iskolai-óvodai dolgozókkal és a 60 év alattiakkal folytatták. Kiemelte, hogy a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhetően Magyarország az Európai Unióban elsőként érte el az 50 százalék feletti átoltottságot.

Májusban és júniusban már a 12–18 éves korosztály előtt is megnyílt az oltás felvételének lehetősége. Nyáron a Magyarországon élő külföldieknek és a külhoni magyaroknak is lehetővé tették az oltást, sőt a szomszédos országok határain élőknek is – ismertette.

Idén augusztustól a megerősítő harmadik védőoltás is elérhető, és ma már a beoltottak több mint fele a megerősítő oltást is felvette. Mindezzel párhuzamosan már zajlik az 5–11 éves korosztály oltása is.

Januárra a kormány több oltási akciót is tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás, és a háziorvosok is oltanak majd – mondta.

György István azt kérte, hogy mindenki vegye fel a védőoltást, aki pedig megkapta mindkét oltását, és azóta eltelt már négy hónap, a harmadik vakcinát is adassa be saját maga, a családja és a környezete egészségének védelme érdekében.

(Borítókép: Az első, Magyarországra érkezett szállítmány koronavírus elleni oltóanyagai 2020. december 26-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)