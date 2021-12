A járvány enyhülését hozták a karácsonyi napok

A karácsonyi ünnepek után négy nap összesített adatait közölte a hivatalos kormányzati koronavírus tájékoztató oldal, így leosztva közel napi 2000 új koronavírusos beteggel számolhatunk. Ezzel pedig a járvány terjedése és a halálozás közel ugyanazt a szintet hozza, mint a karácsony előtti napokban. Az ígéretek szerint a pontos oltási adatokat kedden közöli a kormány.

Az elmúlt négy napban (fontos kiemelni, hogy 56 281-es mintavétel alapján) 7989 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 245 319 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

7989 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 245 319 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt négy napban meghalt 436 többségében idős, krónikus beteg, így a számuk 38 743 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 087 943 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 118 633 főre csökkent.

4063 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen.

Túl a zenitjén a negyedik hullám

Az év utolsó hónapját vizsgálva december 1-jére igencsak megugrott, szinte megkétszereződött az új fertőzöttek száma. Ahhoz képest, hogy egy nappal korábban 6390 új koronavírusos megbetegedést igazoltak, és meghalt 195 beteg, december 1-jére már 11 152 új fertőzöttet jelentett a hivatalos kormányzati koronavírus oldal. Ugyanakkor a halálozások száma változatlan maradt.

Közel egy héttel később, december 7-re ugyan kevesebb lett az új fertőzött, de jóval 200 fölé ugrott a halálos áldozatok száma. Aznapra egész pontosan 4311 új fertőzöttet azonosítottak itthon, és meghalt 224 beteg.

Arról december 13-án írt az Index, hogy az előtte lévő három napot lefedő összesített adatok szerint 16 017 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon – míg egy héttel korábban 22 699 volt ez a szám. Az akkori állás szerint 455 ember hunyt el a koronavírus következtében, miközben az egy héttel korábbi adatok szerint 489-en veszítették életüket.

A december közepén érkezett adatokat látva egyértelmű, hogy a járvány negyedik hulláma már akkor lecsengőben volt, ugyanakkor a halálozások aránya még mindig magasan járt. (Bár azt a negyedik hullám idejére megtanultuk, hogy a halálozási statisztika általában egy-két héttel követi a fertőzésszám visszaesését).

December 21-ére újabb visszaesés volt tapasztalható, és egyértelműen javult a helyzet, mert az akkori legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 1985 új fertőzöttet igazoltak, és 132 ember halt meg.

December 23-ra (ekkor közöltek utoljára adatokat) minimálisan, de nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon, 24 óra alatt 3586 új koronavírusos megbetegedést igazoltak csütörtök reggelre Magyarországon, 227-tel többet, mint egy nappal korábban, a halálos áldozatok száma 140 volt.

Azon a napon 4827 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 454-en voltak lélegeztetőgépen.

A beoltottak fele már a harmadik oltást is megkapta

December 1-jén úgy álltunk, hogy a beoltottak száma 6 132 549 fő, közülük 5 847 405 fő már amásodik oltását is megkapta, 2 559 096 fő pedig már a harmadik oltást is felvette.

A legutolsó, karácsony előtti hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint aznap ott tartott a hazai oltási program, hogy

már összesen 6 245 773 fő kapott koronavírus elleni oltást;

közülük 5 957 571 fő már a második oltását is megkapta;

- 3 136 000 pedig már a harmadik oltást is felvették.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében az első oltási akcióhetet november 22. és november 28. között hirdette meg a kormány, majd ezt a nagy érdeklődésre tekintettel egy héttel meghosszabbították. Ekkor a kórházi oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehetett oltakozni a reggel 7 és este 7 közt nyitva tartó oltópontokon.

Aki épp az ünnepek alatt ért rá, a kiemelt oltópontokon előzetes időpontfoglalás után karácsonykor is felvehette akár az első, a második vagy a harmadik vakcinát.

Az oltási akciók töretlen népszerűségére és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére hivatkozva több oltási akciót is tervez januárra a kormány, jellemzően a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben. Ekkor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást.

Emellett az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl, ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat.

Vakcina karácsonyra

Az első adag Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcinaszállítmány egy évvel ezelőtt, 2020. december 26-án lépte át a magyar határt Hegyeshalomnál, majd landolt a Délpesti Centrumkórházban. Ekkor minden EU-tagállam egységesen, így mi is, egy jelképes, kisebb, két hőszigetelt szállítóládányi 9750 adagos oltóanyagot kaptunk.

Majd közvetlenül szilveszter előtt, december 30-án berepült a második adag Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcina Budapestre, ezúttal egy jelentősebb, 70 ezer adag vakcinát tartalmazó szállítmánnyal. Az oltóanyagok a Liszt Ferenc repülőtérről már eljutottak az országos oltópontokra.

Első körben a vakcinákat a főbb budapesti és nagyobb vidéki Covid-ellátóhelyek egészségügyi dolgozóinak adták be, majd második körben összesen 21 fővárosi és vidéki kórház munkatársaihoz jutott el a Pfizer–BioNTech vakcina.

Az első szállítmányok megérkezése óta az elmúlt 366 napban már több mint tizenötmillió koronavírus elleni vakcinát adtak be Magyarországon.

Mivel az oltási program elején nem állt rendelkezésre elegendő oltóanyag, a kormány prioritási sorrendet állított fel, amelyben az egészségügyi dolgozók után az idősotthonok lakóinak, valamint munkatársai biztosították a védőoltást, majd az idősekkel, a krónikus betegekkel, a rendőrökkel, a katonákkal, az iskolai-óvodai dolgozókkal és a 60 év alattiakkal folytatták a vakcinák beadását.

A következő nagyobb mérföldkövet a 16-17 éves korosztály oltásának engedélyezése jelentette, az ő oltási programjuk május közepén kezdődött Magyarországon kizárólag Pfizer–BioNTech vakcinával, a 12–15 éves korosztály oltása pedig egy hónappal később indult, szintén ezzel az oltóanyaggal.

Augusztus 1-jétől lehetőség nyílt már a megerősítő, harmadik védőoltás felvételére is, ahogy december 8-án már az 5-11 éves korosztály oltására azóta is folyamatosan is regisztrálhatnak, valamint foglalhatnak időpontot a szülők december eleje-közepe óta.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)