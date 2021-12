A szerződéstől a hangfelvételekig: a Városháza-ügy krónikája

Határozott tagadással kezdte, majd részleges beismeréssel folytatta a Városháza-ügyben a kommunikációját Karácsony Gergely, aki mostanában már Vlagyimir Putyin titkosszolgálatát sejti a nyilvánosságra került hangfelvételek mögött. Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója mellett már Bajnai Gordonnal és Kerpel-Fronius Gáborral is ellentmondásba került az ügyben.

„Ma olvastam utoljára Indexet” – közölte Karácsony Gergely 2021. november 4-én a Facebookon arra reagálva, hogy lapunk megírta, a fővárost vezető koalícióhoz közel álló üzleti körök eladnák a Városházát.

Karácsony azonnal tagadott mindent

Nem sokkal később kiderült, a főpolgármester nem hagyott föl lapunk olvasásával, ugyanis heves tagadással reagált arra a cikkünkre is, amelyben másnap nyilvánosságra hoztuk azt a szerződést, amelyet a Berki Zsolt tulajdonában álló Northern Rock Kft. kötött a Beák és társa ingatlanközvetítővel a Városháza értékesítésére, nem kevesebb, mint 100 millió eurós összegért.

Karácsony Gergely ezt követően közölte: a Fővárosi Önkormányzat nem alkalmaz ingatlanközvetítőt az ingatlanok értékesítésénél, mivel az ügyleteket a saját vagyonkezelője bonyolítja le. A főpolgármester kijelentette azt is, hogy nem született döntés a Városháza értékesítéséről, és annak érdekében lépéseket sem tett a főváros. Azt is közölte, feljelentést tesz, hogy kiderüljön, keltette-e valaki alaptalanul azt a látszatot, hogy árulhatja a Városházát.

Újságíróknak válaszolva néhány nappal később pedig azt mondta a főpolgármester Berki Zsoltról, hogy nem ismeri, és mindössze annyit tud róla, amennyit a Google-kereső kiadott róla. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „nem állunk vele kapcsolatban”. Sőt azt is válaszolta egy kérdésre a főpolgármester, hogy egészen biztosan nincs olyan ember a Fővárosi Önkormányzatnál, akit ő személyesen ismerne, és akivel Berki Zsolt kapcsolatban lenne.

Egy nappal később azonban az Anonymus-maszkos alak által közzétett rejtélyes, megvágott hangfelvételen már azt hallhatta ország-világ, ahogyan a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs tárgyalt a Városháza eladásáról Berki Zsolt és – Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök volt Wallisos üzlettársa – Gansperger Gyula társaságában, 2021 májusában. A hangfelvételen Barts azt állította, hogy a főváros vezetése tud az általa ismertetett, az eladást tartalmazó és a kabinet előtt is bemutatott tervekről, amelyekre rá is bólintottak a döntéshozók.

Tagadás után részleges beismerés

Ezután némileg megváltoztatta a kommunikációját Karácsony Gergely, aki fegyelmiben részesítette a vagyonkezelő vezetőjét, és azzal magyarázta a történteket, hogy Barts Balázs az ő tudta és engedélye nélkül tárgyalt a befektetőkkel. A főváros nyilvánosságra hozott egy, a Városháza lehetséges hasznosításáról szóló döntés-előkészítő tanulmányt is, és a főpolgármester közölte, hogy a fővárosi kabinet az abban található B-verziót támogatta, amiben nem szerepel értékesítés.

Ekkor tehát már a korábbi állításával szemben elismerte Karácsony Gergely, hogy volt szó a Városháza értékesítéséről, de ezúttal azt hangsúlyozta, hogy az erre vonatkozó forgatókönyvet elvetették.

Az ügy azzal gyűrűzött tovább, hogy az Anonymus-maszkos alak közzétett egy olyan hangfelvételt, amelyen Gansperger Gyula arról beszélt, hogy „jutaléki rendszer” működik a fővárosnál, amelyben Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes is érintett. Az üzletember azt is mondta, hogy Kiss Ambrust Tordai Csabával, a főpolgármester jogi főtanácsadójával együtt Bajnai Gordon ajánlotta be Karácsony Gergelynél. A felvételen Gansperger azt mondta, hogy Berki Zsolton keresztül jutalékot kell fizetni Kiss Ambrusnak a fővárosi ingatlaneladások után. Tordai Csabáról azonban úgy fogalmazott az üzletember, hogy „ő nem pénzezik”. Gansperger Gyula mindezt a saját tapasztalatai alapján állította, mondván ez történt, amikor ő Berki közvetítésével megszerzett egy fővárosi tulajdonú ingatlant.

A főpolgármester erre sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen mindent tagadott, és közölte, hogy tűzbe teszi a kezét Kiss Ambrusért, akit állítása szerint nem a volt baloldali miniszterelnök ajánlására tett meg helyettesének. A városvezető arról beszélt, hogy politikai támadásról van szó, ami valójában nem is Kiss Ambrus, hanem az ő személye ellen irányul.

Bajnai is rácáfolt Karácsonyra

Hideg zuhanyként érhette ezután Karácsony Gergelyt, amikor nyilvánosságra kerültek azok a hangfelvételek, amelyeken Bajnai Gordon beszélt a Városháza értékesítésének tervéről. A volt miniszterelnök azt mondta, hogy tájékozódott, és beszélt valakivel, aki jóval fölötte áll az ingatlanok eladásában illetékes Barts Balázsnak. Tordai Csabáról pedig kijelentette, maga mondta, hogy van szándék a Városháza eladására, amit az onnan tud, hogy

ő a főtanácsadója a polgármesterek. Ő a miniszterelnöki hivatalban jogász volt, amikor miniszterelnök voltam. Államtitkár volt. Ő egy jogász, de gyakorlatilag két ember üzemelteti ma a Városházát, ő az egyik.

Egy másik hangfelvételen a jutalékos rendszerről is beszélt a volt miniszterelnök, és elmondta, hogy sok a „cápa” a fővárosnál, és, ha megszagolnak egy üzletet, abban egyből mindenki szeretne közvetítőként szerepelni, hogy jutalékot kérhessen.

Karácsony Gergely ezek után ismét változtatott a kommunikációja irányán. Nem mondott ellent annak, amit az őt régóta támogató Bajnai mondott a felvételeken, hanem – Vlagyimir Putyint is emlegetve – arról kezdett beszélni, hogy orosz titkosszolgálati módszerekkel zajló lejárató akciót indított ellene a Fidesz, és az ügy megismert szereplői is egytől-egyig mind a jobboldalhoz köthetők.

Kerpel-Fronius Gábor furcsa nyilatkozata

2021. december 13-án azután házkutatások kezdődtek a Városháza-ügyben. A befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomozó hatóságok több helyszínen is vizsgálódtak.

Az ügyben az első feljelentést még november elején megtevő Karácsony Gergely erre tartott egy sajtótájékoztatót, és felháborodva közölte, hogy a Fidesz nagyon erősen átlépett egy határt, amikor a rendőrséget is bevonta a Városháza-ügybe. A főpolgármester kijelentette: a nyomozás „nyilvánvalóan kamuvádak alapján” indult, és szerinte a kormánypártok ezzel a „kreált üggyel” akarják elterelni a figyelmet a saját korrupciós ügyeikről.

Ezt követően nem várt helyről, baráti oldalról is további nehézségeket okoztak Karácsony Gergelynek.

December 11-én ugyanis momentumos helyettese, Kerpel-Fronius Gábor az ATV-ben nyilatkozva elismerte, hogy 2020 novemberében a főpolgármesteri kabinet megvitatott egy személyesen Karácsony Gergely által rendelt dokumentumot a Városháza lehetséges hasznosításáról.

Kerpel-Fronius a főpolgármester korábbi állításait meghazudtolva azt is elismerte, hogy ekkor felmerült a Városháza eladásának a lehetősége is.

Ki is volt a koronatanú?

Decemberben nagyon rájárt a rúd a főpolgármesterre, ugyanis nem sokkal később jelentkezett egy tanú, aki a fővárosi Fidesz-frakciónak küldött – közjegyző által hitelesített – levelében büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, hogy maga is részt vett a Városháza eladásáról folytatott tárgyalásokon, és megerősítette, hogy a városvezetés tudtával kínálták eladásra az épületet.

A főpolgármester erre a hírre azzal reagált, hogy a Facebookon kijelentette, a rejtélyes koronatanú nem más, mint Zentai Péter, akit „fideszes bűnözőnek” nevezett.

december 20-án végül nem Zentai, hanem Bodnár Dezső, Bajnai Gordon és Gansperger Gyula volt wallisos üzlettársa jelent meg a Városháza-ügyet vizsgáló bizottság előtt, és vallomásával megerősítette a korábbi vádakat, amikor elmondta, hogy tíz százalékos jutalékért kínálták nekik a főváros minden bizonnyal legértékesebb ingatlanát.

Bodnár kijelentette: a rendőrségi nyomozás során is hajlandó mindezt tanúvallomásban elismételni. Másnap az Anonymus-maszkos alak azzal „kívánt boldog karácsonyt”, hogy elküldte a birtokában lévő vágatlan hangfelvételeket a rendőrségnek, hogy ezzel is segítse a nyomozást a Városháza-ügyben.

(Borítókép: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának épülete 2021. november 6-án. Fotó: Róka László / MTI)