Általános kormányzati korlátozás híján több nagyváros vezetése is úgy döntött saját hatáskörben, hogy inkább idén sem tartják meg a szilveszteri városi ünnepségeket és tűzijátékokat. Debrecen mellett Miskolc és Szeged is az óvatosság mellett tette le a voksát – számolt be az RTL Klub híradója. A hatályos szabályok szerint egyébként csak arra kell tekintettel lenni jelenleg, hogy az 500 fő feletti rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók.

Debrecen a szokásos főtéri rendezvényeket törölte a polgármester nyilatkozata szerint. A miskolci önkormányzat szóvivője, Petruskó Norbert pedig arra kérte a város lakosságát, hogy szűk körben ünnepeljenek a járványhelyzet miatt. Szegeden is elmarad a szilveszteri ünnepség, Pécsen pedig csak tűzijátékot tartanak.

A legutóbbi, az 50. heti minták elemzéséről rendelkezésre álló adatok szerint egyébként mindegyik említett városban mérsékelt volt a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, ami arra utal, hogy a közeljövőben nem várható a járványhelyzet romlása ezekben a térségekben.

Tűzijátékozni szabad, a petárda továbbra is tilos

Tavaly a koronavírus-járvány miatt szilveszterkor általános tilalom volt érvényben, így tűzijátékozni sem lehetett, de idén ez nem marad el. Fontos szabály azonban, hogy a szilveszterre szánt pirotechnikai eszközöket kizárólag december 28. és december 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt árusítóhelyeken, ezek idén is jellemzően plázák, valamint a nagyobb üzletházak parkolóiban található konténerek. Ezeket a rendőrség és a katasztrófavédelem is folyamatosan ellenőrzi.

Fontos továbbá, hogy a petárdák használata továbbra is tilos, aki ezt a tilalmat megszegi, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. Azokat a pirotechnikai eszközöket, amelyeket nem használunk fel szilveszterkor, vagy hibás, lejárt szavatosságú terméket legkésőbb 2022. január 5-én éjfélig a forgalmazónak kell visszavinni. A forgalmazó ezeket az eszközöket köteles visszavenni.

Figyeljünk a biztonsági szabályok betartására

A rendőrség közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező, nyílt árusítású üzletből vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható, amely az év végén, jellemzően bevásárlóközpontok környékén felállított konténerekben is lehet. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.

A tárolásnál figyelni kell arra is, hogy a tűzijátékok más tűzveszélyes anyagokkal, például üzemanyaggal vagy hígítóval együtt nem tárolhatók. Pirotechnikai terméket tetőtérben és alagsorban, pincében tárolni nem szabad. Ha elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú, akkor a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni.

A tájékoztatás szerint arra is oda kell figyelni, hogy

csak engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátott terméket vásároljunk,

olvassuk el a használati utasítást, és maradéktalanul tartsuk be,

ügyeljünk rá, hogy gyerekek kezébe ne kerüljön az eszköz,

ne a földbe, hanem egy stabilan álló csőből indítsuk, ami lehet akár egy üres pezsgősüveg is,

meggyújtáshoz használjunk szúrólángot adó gázgyújtót vagy vihargyufát,

tartsuk be a biztonsági távolságot,

a szabadtérre szánt termékeket zárt térben soha ne használjuk,

legyen a közelben tűzoltó készülék, de minimum egy vödör víz,

a házi kedvenceket tartsuk bezárva.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy legyünk óvatosak a pirotechnikai eszközök használatakor. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben kiemelték, hogy szilveszter éjjel átlagosan ötven olyan tűzesethez riasztják a tűzoltókat, amelyet tűzijáték okozott.

Többnyire kisebb tüzek keletkeznek, de minden évben előfordul néhány nagyobb, akár többmilliós kárt okozó tűz is. A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy egy rakéta erkélyen landol, vagy egy szoba ablakán berepül, és ott tüzet okoz.

Felhívták a figyelmet, hogy szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan kétezer tűzoltó van készenlétben ötszáz tűzoltóautóval. Ha tűz keletkezik, hívják a 112-es segélyhívó számot – emelték ki.

Zacher Gábor örül, hogy egy évben csak egyszer van szilveszter

A rengeteg figyelmeztetés ellenére sincs olyan év, amikor ne kellene ellátni néhány ember sérülését a szilveszteri tömegből. A balesetekhez legtöbbször az ittasság is hozzájárul, ilyen állapotban pedig felelőtlenebbek vagyunk, és nem megfelelőképpen használjuk fel a szilveszteri ünneplésre szánt rakétákat és tűzijátékokat – mondta a Blikknek Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának főorvosa, aki már évek óta lát el mentőügyeletet szilveszterkor.

Az orvos szerint a legnagyobb veszélyben az ujjak vannak, ugyanis a kézben felrobbant rakéta komoly sérüléseket okozhat. Elmondása szerint az is előfordult már, hogy egy ilyen baleset után valaki elvesztette a végtagját.

A szem is gyakorta sérül, ha az archoz közel robban a készülék. Az ijedtségen kívül akár pszichés problémákat is okoznak, ha tréfából valaki közelébe dobják a durranó eszközt, s az nem számít a hanghatásra

– figyelmeztetett Zacher Gábor. A szakember felidézte, hogy arra is volt már példa, hogy kisgyerek kezébe került a robbanóanyag, aki egyszerűen evett a veszélyes vegyszerekből összerakott rakétából. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy rendkívüli reakciókat válthatnak ki a háziállatokból a süvítő rakéták, ami miatt megvadulnak, elszöknek vagy agresszívvá válnak. Elmondása szerint azonban a legfélelmetesebbek és a legtöbb munkát azért minden szilveszterkor a bedrogozott vagy sárga földig leittasodott mulatozók adják, akiket nagyon nehéz megfékezni.

Mi mentősök azt valljuk: hála az égnek, hogy egy évben csak egyszer van szilveszter

– tette hozzá Zacher Gábor.

Rengeteg kutya kóborol el a durrogtatás miatt

Minden szilveszterkor több ezer rémült kutya kóborol el a tűzijátékok és a petárdák miatt – hívta fel a figyelmet a Mol. Tavaly az év utolsó éjjelén országszerte 58, míg év közben több mint ezer elkóborolt kutyát vittek be a Mol töltőállomásaira azonosítani.

A vállalat bejelentette, hogy jövőre tovább bővíti csipleolvasóval rendelkező töltőállomásainak hálózatát. A mikrocsip-leolvasóval rendelkező helyszínek listája elérhető a Vigyél Haza Alapítvány kutyakereső alkalmazásában, valamint a Mol töltőállomás-keresőn is.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében aláhúzza: a szilveszterkor használt pirotechnikai eszközök sokkos pánikot okozhatnak a házi kedvenceink számára. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat, haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol – hívta fel a figyelmet az egyesület. A szilveszteri időszakra több hasznos tanácsot is megfogalmaztak a háziállat tulajdonosoknak:

A kutyában lévő mikrocsip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető.

Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost.

A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal sétáltassuk kutyánkat.

Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet. A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.

(Borítókép: Zacher Gábor 2021. május 27-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)