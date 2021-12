Ezer fölött az új fertőzöttek száma, meghalt 151 beteg

Az elmúlt napon 1370 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 151 beteg – derül ki a kormányzati tájékoztató oldalon kedden közzétett adatokból.

A beoltottak száma 6 252 653, közülük 5 968 354 fő már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 153 470-en éltek.

A járvány kezdete óta összesen 1 246 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 38 894 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 1 091 017 fő, az aktív fertőzötteké 116 778 főre csökkent.

Kórházban 4019 beteget ápolnak, közülük 374-en vannak lélegeztetőgépen.

Az előző napon közölt ünnepi összesített adatok alapján Magyarországon 7989 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség szövődményeibe 436-an haltak bele. Kórházban 4063 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 409-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 245 773 fő volt.

A legutóbbi napi adatközlés alkalmával, csütörtökön 3586 új fertőzöttről és 140 áldozatról számoltak be a hatóságok.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt így változik:

December 27. és 30. között reggel 8 és délután 6 óra között,

december 31-én reggel 8 és délután 4 óra között,

január 1-jén reggel 8 és délután 4 óra között.

Mint az a tájékoztatásból kiderült, az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron-vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat.

A tervek szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben. Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon az alábbi időpontokban lesz:

2022. január 6-án és 7-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 8-án délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 13-án és 14-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 15-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 20-án és 21-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 22-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 27-én és 28-án délután 2 és 6 óra között,

2022. január 29-én délelőtt 10 és délután 6 óra között.

Az operatív törzs tájékoztatásában kiemelte: ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nem csak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. A háziorvosok számára az országos tisztifőorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult.

Az 5 és 11 év közötti gyerekek oltására továbbra is nyitva van a regisztráció és az időpontfoglaló rendszer. A szülők azonban a házi gyermekorvosnál is jelezhetik, hogy szeretnék beoltatni a gyermeküket. Minden 5–11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás nem vehető fel. A második oltás a gyermekeknél is három héttel esedékes az első oltás után.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)