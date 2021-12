Bírósághoz fordul a budapesti közműholding vezetője

A tervezett jogi lépésekről a cég, vagyis a BKM Facebook-oldalán jelent meg bejegyzés. Eszerint újabb, változatlanul hamis, rágalmakat tartalmazó elemekkel bővült cikkek jelentek meg. Az ezekben foglalt nyilvánvalóan hamis, téves tényállítások pedig súlyosan sértik a vezérigazgató személyiségi jogait, sőt egy részük rágalmazás.

Néhány napja a Metropol című lapban jelentek meg cikkek, amelyek azt állították, hogy Mártha Imre egy kétmilliárd forint értékű svábhegyi villában él, a szolgálati Skodáját odahaza azonnal egy 100 milliós Bentley-re cseréli, és milliós értékű karóráit naponta váltogatja. Ugyanakkor luxusnyaralásokról, jachtutazásokról posztol rendszeresen közösségi oldalán, ahol munkaidőben úszómedencés képeket tesz közzé magáról.

Mártha azzal védekezett, hogy mindezekért korábban megdolgozott, ez egy korábban gyűjtött vagyon, hiszen korábban több világcégnél is dolgozott. A most megjelent közlemény szerint

a közösségi médiában korábban zárt körben hozzáférhetővé tett fotók engedély nélküli nyilvánosságra hozatala szintén önmagában is személyiségi jogot sért és személyes adattal való visszaélés bűncselekményének is minősülhet. Az a tény pedig, hogy az érintett médiumok egyes fotókat módosítva, manipulálva jelentettek meg, illetve meghamisított feliratokat montázsoltak rájuk, így az olvasókat is megtévesztették, – a jogsértések súlyát tovább növeli.