Emberrablás, vesztegetés: celebek a vádlottak padján

A híres emberek kisebb-nagyobb afférjai mindig is érdekelték az embereket, amit a sajtó is alaposan kihasznál, hiszen kissé leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a celebek viselt dolgai éltetik a bulvármédiát. Mindazonáltal sokat elárul a közállapotokról, hogy milyen esetekben ütköznek össze hírességeink a törvényekkel. Az év leghúzósabb pereit bemutató sorozatunk második részében azokból az ügyekből válogattunk, amelyekben valamilyen ismert személyiség, celeb állt a bíróság elé.