Gyurcsány Ferenc korán kelt, és megdicsérte Orbán Viktort

Hajnali öt órakor tett közzé fényképet közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. Úgy tűnik, a politikus folytatja a tegnapi nosztalgiázást, kedden ugyanis feleségével, Dobrev Klárával egy 27 évvel ezelőtti fotón mutatta be, milyen volt az akkori divat. Most egy ennél is régebbi fotót osztott meg, melyen Stumpf István, Szelényi Zsuzsanna és Orbán Viktor is látható.

Stumpf Pista, Szelényi Zsuzsi meg Orbán Viktor. Okosak voltak. Bátrak. Most is okosak

– írta bejegyzésében.

A harmadik messze került akkori önmagától. Minden politikus elmegy. Ő is el fog menni. Amit itt hagy, az összeomlik. Meg összetörjük. Mert ami természetes életösztönünkkel, a szabadság igényével szembejön, az pusztulásra ítélt. Mint az ő rendszere. Kár volt elvesztegetni ennyi időt

– tette hozzá Gyurcsány Ferenc.





(Borítókép: Gyurcsány Ferenc. Fotó: Papajcsik Péter / Index)