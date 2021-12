Egyeztettek a háziorvosok részvételéről az oltási akcióban

A helyi adottságoknak megfelelően szervezik majd a háziorvosi praxisokban a hétvégi oltási napokat, rugalmas keretek között – mondta a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője a közszolgálati televízió szerdai adásában. Békássy Szabolcs hozzátette: a szakmai szervezetektől és a háziorvosoktól több ellátásszervezési javaslat érkezett, hogy minél gördülékenyebben lehessen ezeket az oltási napokat megszervezni. Több szempontot kell figyelembe venni, így a vakcinakészlet-gazdálkodást, az adott praxishoz tartozók átoltottságát, a helyi infrastrukturális feltételeket, vagy azt, hol van helyettesítéssel ellátott vagy be nem töltött praxis – ismertette.

Ezeket a javaslatokat az országos oltási munkacsoport szerdai ülésén napirendre vették – tette hozzá. Kiemelte: a háziorvosok pluszfinanszírozást kapnak a hétvégi oltási napokra. A hétvégi oltási napokat nem vállaló háziorvosok bírságolásával kapcsolatban Békássy Szabolcs azt mondta: nem cél egyetlen háziorvosi praxis megbírságolása sem.

Békássy Szabolcs beszélt arról is, hogy a háziorvosoknak meghatározó szerepük volt a koronavírus-járvány elleni védekezésben, ősszel az emlékeztető oltás 47 százalékát a háziorvosok adták be – számolt be az MTI.

Eddig is visszahívták a betegeket

Az emberi erőforrások minisztere elrendelte, hogy a háziorvosok hívják vissza a betegeiket telefonon. A kollégái eddig is törekedtek arra, hogy a különböző online kommunikációs csatornákat biztosítsák a betegeik számára – mondta el az InfoStartnak Békássy Szabolcs.

Az országos kollegiális vezető háziorvos szerint nagyon nehéz időszakon vannak túl a háziorvosok, hiszen az október-novemberi időszakban nem voltak ritkák az olyan rendelési napok, amikor több száz hívás érkezett, ami az egy háziorvosból és egy asszisztensből álló praxisteamek számára nehezen kezelhető helyzeteket eredményezett. Hozzátette: miután a háziorvosok eddig is visszahívták a betegeiket, fontosabb lenne annak a megvizsgálása, hogyan lehetne fejleszteni a praxisokat.

A miniszteri utasításban foglaltak miatt szakmai egyeztetésre időpontot kértek Kásler Miklóshoz, amire remélhetőleg a közeljövőben sor kerül, és végig tudják majd venni annak egyes elemeit a szakma részéről beérkező javaslatok alapján – mondta el Békássy Szabolcs.

Mint azt megírtuk, a légúti tünetekkel jelentkező, potenciális koronavírus-fertőzöttek csak nehezen tudnak beszélni a háziorvosokkal, ezért Kásler Miklós elrendelte, hogy a háziorvosoknak biztosítani kell a páciensek számára az online vagy a telefonos elérhetőséget. A beérkező, de nem fogadott hívásokra pedig minél hamarabb reagálniuk kell visszahívással.

Az utasítás ezen kívül elrendeli, hogy a háziorvosok valamennyi koronavírus-gyanús betegnél végezzenek gyorstesztet, lehetőség szerint a rendelőben, azonban ha erre nincs lehetőség, akkor a „beteg tartózkodási helyén, vagy közös megállapodás alapján bárhol máshol”.

Korábban Müller Cecília országos tisztifőorvos határozatában arról tájékoztatta a háziorvosokat, hogy a Covid–19 elleni januári oltási akcióban legalább egy hétvégén kötelező lesz részt venniük. Aki kihúzza magát az „önkéntes” munkaként végezhető feladat ellátása alól, 30 ezer forinttól akár ötmillió forintig terjedő bírságra is számíthat.

Erre akkor Békássy Szabolcs úgy reagált, hogy nem lehet előzetesen felmérni, hogy januárban mennyire lehet sikeres az akció, hiszen a legtöbb praxis már jelentős mértékű átoltottsággal rendelkezik. Azok a praxisok, ahol eddig is biztosították az oltás felvételének a lehetőségét, már kiaknázták az ebben rejlő lehetőséget.