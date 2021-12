Így készül a szilveszterre a MÁV és a Volán

A decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket január 5. helyett 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon, megkönnyítve az utasok sorban állás nélküli bérletvásárlását az új év első napjaiban – közölte a Mávinform.

A közlemény szerint szilveszterkor, újévkor és január 2-án is jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról – számolt be az MTI. Emlékeztetnek: a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is megváltható.

A tájékoztatás szerint a kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity-vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy fogyásától függően. December 31-én, valamint január 2-án és 3-án járatonként egy–négy kocsival többel közlekednek egyes InterCity-vonatok, továbbá többletkocsikkal közlekednek egyes sebesvonatok Budapest és Tapolca között is.

A szilveszterezőknek a vasúttársaság a biztonságos hazajutás érdekében az éjszakai, hajnali vonatok igénybevételét javasolja a gépkocsi használata helyett.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: az év végi ünnepnapok idején az autóbuszok a megszokottól eltérően közlekednek, szilveszterkor, valamint újév napján több járat nem közlekedik, illetve az egyes településeken a helyi járatok is az általános közlekedési rendtől eltérően közlekednek. December 31-én jellemzően a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja szerint, 2022. január 1-jén pedig a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek a buszok.

A december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden vonalon biztosítják az éjszakai HÉV-közlekedést. Január 1-jén és 2-án a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, január 3-tól a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint jár.