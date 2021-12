A teljes Szép-kártya-egyenlegből lehet majd élelmiszert venni

Egyértelműsítette a kormány, hogy 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig gyakorlatilag a Szép-kártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert is vásárolni. A közelmúltban bejelentett döntés a közlönyben úgy jelent meg, hogy a vendéglátás alszámláról lehet hideg élelmiszerre költeni.

Mivel azonban továbbra is hatályos az a korábbi döntés, hogy az alszámlák (szálláshely-, vendéglátás- és szabadidőzsebek) közötti átjárhatóság 2022. december 31-ig megmarad, ezért valójában mindegyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni – írta az MTI a kormányzati portálra hivatkozva. A személyi jövedelemadóról szóló törvényt, a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII. 24.) kormányrendeletet és a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) kormányrendeletet együttesen kell értelmezni a Szép-kártyáról történő hideg élelmiszer vásárlásakor.

Az összegek felhasználhatóságát nem befolyásolja, mikor utalták azt az adott kártyára. A vendéglátás alszámlára ugyanis legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmiszerre költeni.

A kormány közleménye szerint természetesen a korábban célként kijelölt szolgáltatások (szálláshely-, vendéglátás- és szabadidő-szolgáltatások) vásárlása továbbra is zavartalanul minden alszámláról megvalósítható.

Az persze kérdéses, hogy valójában mekkora összeget érinthet majd a változás, mivel attól is függ, hogy hány kereskedő vállalja majd a Szép-kártya-elfogadással járó pluszadminisztrációt és -költséget. A sajtóban megjelent becslések szerint elvileg akár 270 milliárd forintot is megmozgathat a jövő év első felében is legkevesebb ötszázalékosra várt infláció hatásait enyhítő intézkedés. Nem csoda, hogy a vendéglátósok is aggódni kezdtek a váratlan konkurencia miatt.

(Borítókép: Pénzjegynyomda / MTI)