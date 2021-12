Bajnai Gordon válaszolt a Városháza-ügyet vizsgáló bizottság kérdéseire

Bajnai Gordon Facebookon is válaszolt a Városháza-ügyet vizsgáló bizottságot vezető Kovács Péter XVI. kerületi fideszes polgármester által feltett huszonkilenc kérdésre. A korábbi miniszterelnök leszögezte, hogy a róla készült, „illegális módszerekkel” lehallgatott hangfelvétel ügyében büntetőfeljelentést tett. Bajnai Gordon szerint a valóság megismerését az „értelemtorzítóan megvágott szövegrészek” helyett a teljes hangfelvétel megismerése segíthetné, ez állítólag már a rendőrség rendelkezésére áll.

Bajnai Gordon úgy látja, hogy egy politikailag motivált, előre megszervezett, több elemében a „kompromatmódszert” követő lejáratókampány folyik a főváros vezetése ellen, őt pedig tudatos provokáció révén keverték bele, „nyilvánvalóan nem függetlenül a közelgő választásoktól”.

„A hangfelvételen az ön hangján állítja valaki, hogy utánakérdezett a Városháza-ügynek, és a főváros vezetésének van szándéka a fejlesztésre. Kivel beszélt erről a Városházán, aki jóval Barts Balázs fölött áll?” – szól az egyik kérdés. Bajnai Gordon Tordai Csabánál, a Fővárosi Vagyonkezelő Igazgatóságának elnökénél tájékozódott.

Arra a kérdésre, hogy hányszor tárgyalt a Városháza hasznosítása ügyében a vagyonkezelő embereivel, fővárosi vezetőkkel vagy befektetőkkel, Bajnai Gordon kifejtette:

A volt kormányfő válasza alapján a 2021. november 23-i találkozón rajta kívül ott volt Gansperger Gyula, Ruszlan Rahimkulov és Zentai Péter. A „Fővárosi Városházán működő közvetítői rendszer” működésére vonatkozó kérdésre Bajnai Gordon ismertette:

Nincs tudomásom az ön által említett »közvetítői rendszerről«. A kivágott szövegrészletben a beszélgetőtársaimat éppen attól próbáltam eltanácsolni, hogy az állításuk szerint náluk jelentkező közvetítőkkel tárgyaljanak vagy hogy – kérdésükkel ellentétben – ezekkel kapcsolatban a főváros vezetésétől várjanak iránymutatást. Azt fejtettem ki, hogy sokéves tapasztalatom szerint ilyen »cápák« minden ügy kapcsán felbukkanhatnak, akár különböző pártokra hivatkozva, de kártékonyak, és nem érdemes velük foglalkozni. Kifejtettem azt is, hogy tudomásom szerint a főváros vezetése nem tárgyal közvetlenül befektetőkkel. Ezt az álláspontomat próbálta a felvételt közzétevő bűnöző megvágni, ezáltal a mondandóm értelmét kiforgatni.

Az is szerepel a kérdések között, hogy a videón nem hallható az utolsó mondat vége; mit kell tenni akkor, ha valakihez bejelentkezik „egy cápa”?

Azt a véleményemet hangsúlyoztam, hogy az ilyen »cápákkal« nem érdemes tárgyalni, mert csak kárt okoznak. Azt is elmondtam, hogy a főváros vezetését feddhetetlennek tartom, és egy ilyen fajsúlyú ügy még széles összpárti támogatottság esetén is csak teljesen átlátható, nyilvános folyamat révén lenne eldönthető – ezért sem lehet befolyása rá az ilyen »cápáknak«, bármit is állítanak magukról. Ezek a mondataim a manipulált felvételekből kimaradtak.