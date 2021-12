Ritka felvételek egy hazai Covid-osztályról: a betegek többsége oltatlan

Bár van olyan páciens, aki úgy kerül be, hogy be van oltva, ők kevesebben vannak – többek közt erről beszéltek egy riportban a kisvárdai görögkatolikus kórház dolgozói. Hegyi Henrik főigazgató kiemelte azt is, hogy a karácsonyra időzített összejövetelek negatív hatását már most érzékelik, és attól tartanak, hogy a helyzet szilveszterkor tovább súlyosbodik.

Bár hazánkban a médiát csak nagyon ritka alkalmakkor engedik be a kórház falai közé – kiváltképp igaz ez a Covid-osztályokra – az RTL Híradója most mégis bejutott kisvárdai görögkatolikus kórház azon részlegére, ahol a koronavírusos betegeket ápolják. Itt csakúgy, mint a járvány elején, továbbra is nagy a fegyelem, belépéskor mindenkinek kötelező a dupla gumikesztyű-és maszk, valamint a védőszemüveg.

A szakápolók szerint a legszívfacsaróbb az, amikor egész családok kerülnek be, de szintén nagyon nehéz, ha egy ismerősüket, vagy épp egyik kollégájukat kötik gépre. Deák Csilla osztályvezető ápoló a riportban elmondta: korábban sajnos erre is volt példa, az intézmény egy dolgozóját pedig el is vesztették, ami a munkatársak még most sem hevertek ki.

Az osztályon dolgozók beszéltek arról is, hogy bár van olyan páciens, aki kapott oltást, de a kórházba kerülők többsége oltatlan. A betegek állapota egyébként folyamatosan változik, hogy ki gyógyul meg, és ki nem, azt szinte lehetetlen előre kiszámítani.

Van olyan betegünk, aki egy hét non-invazív lélegeztetés után elkezd javulni, valaki viszont erre nem reagál jól

– mondta Abriha Dániel rezidens.

Az intézményben egyébként már most érzik a hatását annak, hogy a karácsonyt korlátozások nélkül, nagyobb családi összejövetelekkel töltöttük, így a főigazgató fokozott óvatosságot kér a következő napokra.

„Attól tartunk, hogy a szilveszter miatt még többen kerülnek majd be hozzánk” – jelezte Hegyi Henrik.

(viaRTL Híradó)

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)