Karácsonykor is sürgették a tanárokat a kötelező oltás miatt

A téli szünet után csak azok a pedagógusok mehetnek vissza az állami iskolákba tanítani, akik már felvették a koronavírus elleni védőoltást. A PDSZ szerint ugyanakkor a kivételekre vonatkozó szabályokat nem minden intézmény tartja be.

Több oltatlan pedagógus karácsony előtt, egyesek december 24-én is kaptak felszólításokat a tankerületektől, intézményvezetőktől, hogy december 30-ig, még a téli szünet ideje alatt, személyesen mutassák be a koronavírus elleni védőoltást vagy az az alóli mentesülést igazoló orvosi dokumentumot, ellenkező esetben január 3-tól fizetés nélküli szabadságra küldik őket – számolt be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Nagy Erzsébet országos választmányi tag kiemelte: a felszólító leveleket attól függetlenül kapták meg az érintettek, hogy az ténylegesen vonatkozik-e rájuk vagy sem. Merthogy olyanok is kaptak felszólítást, akik épp táppénzen vannak vagy a törvény által biztosított szabadságukat vették igénybe. Ebben a két esetben ugyanis a munkába való visszatéréstől számított 30 napon belül kell a védőoltást felvenni, vagy a mentesítésről szóló dokumentumot bemutatni, és még ezt követően is 15 napos póthatáridő áll rendelkezésére.

A szabályokat ugyanakkor nem minden intézmény tartja be, a szakszervezet tud olyan betegszabadságon lévő rendszergazdáról, akinek a hosszabbított határidőt nem biztosítják, oltás nélkül pedig nem fogják beengedni az iskolába.

A szakszervezet felhívta az igazgatók figyelmét, a kötelező oltással kapcsolatban csak tájékoztatási feladatuk van, a fenyegetés, hátrányos megkülönböztetés jogellenes, amivel szemben az érintettek jogi lépéseket tehetnek – írja a Népszava.

Pánikhelyzet lesz?

Az oktatás területéről korábban többen is jelezték, hogy a pedagógusokra vonatkozó kötelező oltás bevezetése jelenleg túl kockázatos, a hazai intézményekben ugyanis már most hatalmas a tanárhiány.

Míg egyes intézményekben százszázalékos az átoltottság, máshol a dolgozók harminc-negyven százaléka nem vette fel az oltást. Ha az oltatlanok hatvan százaléka esetleg meg is gondolja magát, januártól összességében a munkavállalók tíz-húsz százaléka kieshet, ami egyértelműen veszélyezteti a feladatellátást. Emiatt a téli szünet után pánikhelyzet alakulhat ki, erre kellene valamiképp megoldást találni

– mondta korábban Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Ahogy arról korábban írtunk, a tanárok több demonstrációt szerveztek, és a sztrájktárgyalásokon is követelték az intézkedés visszavonását, de végül nem jártak sikerrel. Így január 3-tól csak azok a dolgozók térhetnek vissza az állami iskolákba, akik már be vannak oltva.