Mit kívánnak a pártok a magyar embereknek 2022-re?

A Fidesz azt kívánja, hogy 2022 minden magyar ember számára békében, boldogságban, egészségben teljen.

Mindent megteszünk azért, hogy minden magyar ember lépni tudjon egyet előre, ahogy az ország is!

– közölte a kormánypárt.

„A Demokratikus Koalíció mindenekelőtt jó egészséget kíván valamennyi honfitársunknak” – közölte az Index megkeresésére az ellenzéki párt. A DK abban bízik, hogy 2022-ben végre magunk mögött tudjuk hagyni a koronavírus-járványt és végre újra félelem nélkül telhetnek a hétköznapjaink.

– fogalmazott közleményében a DK.

Az ellenzéki párt szerint a 2022-es év történelmi fontosságú lesz, mert áprilisban az ellenzéknek le kell váltania a kormányt.

– közölte a DK.

Az ellenzéki párt szerint a magyar emberek békét, biztonságot és nyugalmat várnak a mindennapjaikat meghatározó és az egész életüket befolyásoló hatalomtól.

– közölte a Jobbik.

A párt abban bízik, hogy „több mint tíz év politikai ámokfutás után” áprilisban véget ér „a keresztény tanítással és erkölccsel ellentétes gyűlöletkeltés és a szélsőséges politikai eszmék korszaka” Magyarországon.

– fejtette ki a Jobbik.

A párt szerint akkor kezdhetnek el építeni egy olyan államot, amelyben az emberek igazi jólétben és valódi szabadságban élnek, ha megszűnik „a hamis ellenségképre építő, a politikai ellenfeleket karaktergyilkosságokkal roncsoló, az ellenzékiek bármi áron történő erkölcsi megsemmisítését kiszolgáló hazug propaganda”.

A Jobbik arra is kitért, hogy egy olyan országot képzelnek el: ahol a hatalom valóban igazságos, tisztességes, és ahol mindenki nemtől és politikai hovatartozástól függetlenül élhet demokratikus jogaival. Ahol a szólás-, gyülekezés- és sajtószabadságnak, az esélyegyenlőségnek, az Isten adta tehetségnek nincsenek korlátai, ahol az egészségügyhöz, oktatáshoz, kultúrához való egyenlő hozzáférés jog, nem pedig kiváltság. Ahova gyermekeink büszkén térnek vissza, ahonnan unokáink sosem vágynak el, ahol végre minden magyar boldogulhat a saját szülőföldjén.

„Célunk egy élhető, büszke és független Magyarország megteremtése, és egy ilyen országot kívánunk minden honfitársunknak!” – tették hozzá.

A szocialista párt emlékeztet rá, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter lett, az előválasztás pedig elérte az alapvető célját: a választók aktív részvételével megszületett az ellenzék közös, 106 képviselőjelöltből és egy miniszterelnök-jelöltből álló csapata. Tavasszal ők lesznek a Fidesz kihívói az országgyűlési választásokon, akik együtt, közösen leválthatják a kormányt.

Hiszünk abban, hogy 2022 a talpra állás éve lesz. Reális esély van arra, hogy a kormányváltáson túl korszakot is váltsunk! Ma már minden felmérés azt mutatja, hogy az ellenzéki pártok szövetsége egyre erősebb! A Fidesz-rezsimről egyre többen látják, hogy több mint tíz éven keresztül még a saját választóiknak is hazudtak, szégyenbe hozták az országot, és a válságkezelésben is megbuktak. Minél többen állnak mellénk, úgy leszünk egyre erősebbek ahhoz, hogy a következő országgyűlési választásokon véget vessünk a Fidesz-rezsim hatalmának, és szabad, szolidáris és igazságos országot teremtsünk!