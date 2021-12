Csak 30 kórházban jogosultak a dolgozók kiemelt ügyeleti díjra

Az országos kórházi főigazgató körlevelet írt a fekvőbeteg ellátók vezetőinek, amelyben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény mellékletében szereplő 279 intézményből 30-at sorolt a magas terhelésnek kitett szolgáltatók közé – írta meg a Népszava. Ennek értelmében a lista a Semmelweis Egyetemtől és a megyei oktató kórházakon át az Uzsoki utcai, vagy a Váci Kórházig terjed.

Kiderült az is, hogy az orvosi szakmák közül az aneszteziológusok, az intenzív terápiás orvosok és a sürgősségi területen gyógyítók állnak a magas leterheltségű területek élén, míg például a bőrgyógyászokat hátrébb sorolták.

Az ügyeleti díjakat tehát csak ezek mentén lehet megemelni, az Országos Kórházi Főigazgatóság ezzel kapcsolatban korábban azt közölte, hogy „az orvosok és szakdolgozók új ügyeleti díjazása és műszakpótléka átlátható és országosan egységes rendszert teremt “.

Bár a szabályokat illetően még sok a bizonytalanság, a legfontosabb megállapítások a következők:

A korábban különösen az orvosok körében nagy felháborodást kiváltó, az alapbér 70 százalékában maximált ügyeleti díj végül csak a rezidensekre lesz érvényes.

Az ügyeleti tarifát az orvosoknál bruttó 6 ezer forint/óra alapdíjra módosítják januártól.

Ez az összeg 4 ezer forint/óra lesz a szakdolgozóknál, amit 15, 30 vagy 45 százalékkal meg lehet emelni attól függően, hogy az adott kórház vagy adott osztály mekkora terhet visel a fenti besorolás alapján.

„Több intézményben is válsághelyzet alakult ki év közben a sürgősségi ellátásban, ezért az országos kórházi főigazgató egyedi engedélyeket már eddig is kénytelen volt adni az ügyeleti díjak megemelésére, de most egységesen szabályozza a túlmunka díjazását" – indokolta a lépést Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnökhelyettese, megjegyezve, hogy a rendelet jelenleg

a szakdolgozóknak csak 20 százalékát érinti, a kamara pedig nem erre számított.

Soós Adriána, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy a rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön az ügyelet ellátása egy-egy kórháznak, és bár a különböző kategóriák meghatározása indokolt lenne, a szakdolgozó-hiányt mindez nem oldja meg.

(via Népszava)

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)