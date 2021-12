Wesselényi Miklós, a nőfaló árvízi hajós

Wesselényi Miklós 1796. december 30-án született a Szilágy megyei Zsibón. Szülei tizenegy gyermeke közül egyedül ő érte meg a felnőttkort. Apja, a „zsibói bölény” művelt, ám hirtelen haragú, nyakas főúr volt, aki jakobinus összeesküvőként került bíróság elé, börtönbe pedig azért, mert hadjáratot indított egyik szomszédja ellen.

Tanulmányait otthon végezte.

A fiatal báró a reformkori nemzedék egyik kimagasló alakja lett, aki hírnevét az 1817-es erdélyi ínség-segélyakció egyik szervezőjeként alapozta meg.

1820-ban ismerkedett meg Széchenyi Istvánnal, akivel mély barátságot kötött. Közösen utazták be Nyugat-Európát. Tapasztalataikat mindketten könyv formájában jelentették meg. A cenzúra miatt Wesselényi csak Lipcsében tudta kiadatni 1833-ban a Balítéletekről című művét. Ebben a bajok egyik fő forrásának a műveltség hiányát jelölte meg:

Az értelmi míveltség hiányát teszem bajaink mindenekfeletti első okául, mert értelmi műveltség minden hibákat s hiányokat képes orvosolni s polgári alkotmányunk, vagyis törvényeink [...] hibáit is ez fogja javíthatni. Sok helyt említettem, s még többször is fogom mondani, hogy lelki míveltség az, ami egyedül tehet nemzetet naggyá, hatalmassá, s hogy ez minden polgári alkotmánynak valódi talpköve, támasza. Ezen vallásomat most ismételvén bajaink ezen fő okáról, ti. értelmi műveltségünk hiányáról itt többet nem mondok. Ennek pótlása (ami pedig nagyjára s szinte egészen tőlünk függ) fogja orvosolni a következendőt, úgymint a törvényeinkben lévő hibákat is.