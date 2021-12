Gyurcsány Ferenc: Észnél kell lenni

Micsoda év! Fenn és lent. Up and down. Mondják, ne legyél szekta. Mert az rossz. Mondják, fegyelmezd őket. Legyen rend. Mert a szabad vita most megengedhetetlen. Mondják legyetek emberek. Mert érzés nélkül nincs politika. Mondják, tedd zárójelbe érzéseidet. Ennek most nincs itt a helye és az ideje