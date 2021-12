Novák Katalin előtt Kövér Lászlónak ajánlották a köztársaságielnök-jelöltséget

A miniszterelnök vele beszélt először, ő egyértelműen jelezte, hogy ahogy korábban, úgy most sem szeretné elfoglalni az államfői széket

– jelentette ki Gulyás Gergely az ATV-nek.

Arra a felvetésre, hogy „Kövér László jelölése felért volna egy provokációval”, a miniszter azt mondta: nem gondolja így, és a „legjobb meggyőződéssel” támogatta volna.

– tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint az talán „egy kicsit sarkos megfogalmazás”, hogy január 1-től családügyi miniszter is lesz áprilisig. „Novák Katalin miniszter asszony tárca nélküli miniszter volt, így a hivatalát a Miniszterelnökség biztosította. A választásokig eddigi államtitkárai fogják helyettesíteni, és ők a Miniszterelnökségen maradnak, továbbra is itt fognak dolgozni” – mondta a miniszter.

Azt is kifejtette: az államfő két legfontosabb feladata, hogy fejezze ki, testesítse meg a magyar nemzet egységét, és őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Előbbiből pedig az következik, hogy az elnök kül- és belföldön képviseli Magyarországot.

Novák Katalin négy idegen nyelven beszél, közgazdász, de hallgatott jogot is, tanult Franciaországban és az Egyesült Államokban, három gyermekes családanya, tíz éve alakítja azt a kormányzati családpolitikát, amelyet még az ellenzéki szavazók többsége is elismer. Ahogy a miniszterasszony és a nevével fémjelzett családpolitika nemzetközi elismertsége is kiemelkedő