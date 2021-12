Fantasztikus érzés, ha egy kóbor kutya és gazdája újra egymásra talál

Szerte a világon évente több mint egymillió házikedvenc kezdi az új évet távol az otthonától. A szilveszteri időszakban hazánkban is jelentősen nő az elkóborolt állatok száma, és bár egyre több helyen, köztük például a MOL töltőállomásain is ingyenesen elérhetők a chipleolvasó-készülékek, még mindig kevesen tudják, hogy mit tegyenek, ha az út szélén egy riadt, otthonról elszökött kiskedvencet látnak. Nekik segíthet Görögh Attila új rövidfilmje, melyhez a MOL 2018-ban elindult programja adta meg a végső löketet.

Míg sok embernek öröm, addig az állatoknak rémálom is lehet a szilveszteri petárda és tűzijáték. Ezekben a napokban itthon mintegy ezer bejelentés érkezik a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet munkatársaihoz, akik megfeszített tempóban dolgoznak azért, hogy a négylábúak újra biztonságban legyenek. Ugyanakkor mi is kivehetjük a részünket a mentésből, az elmúlt évek példaértékű kezdeményezéseinek köszönhetően ez ma már egyre egyszerűbb – kereshetünk például egy olyan Mol töltőállomást, ahol van ingyenes mikrochip-leolvasó. Tavaly, amikor a pandémia miatt jóval visszafogottabb volt az év végi ünneplés, csak szilveszter éjjel 58 kutyust vittek be az ország különböző Mol benzinkútjaira, 2019 szilveszterén 91-et – többségüket sikerült is hazajuttatni.

A vállalat még 2018-ban kezdte meg az együttműködést a Vigyél Haza Alapítvánnyal, a készülékek megvásárlásán túl pedig azt is vállalták, hogy kollégáik részt vesznek egy tréningen, ahol minden fontos információt elsajátítanak a chipleolvasó használatáról.

A kezdetektől fogva szimpatikus volt számunkra a gondolat, hogy részesei legyünk annak a fantasztikus és egyben megható pillanatnak, amikor egy riadt házikedvenc és gazdája újra egymásra talál. Szerencsére a kezdeményezés hamar népszerű lett, kezdetben 50 chipleolvasó állomásunk volt, jövő év első felében pedig elérjük a 150-et, , így az ország szinte bármely pontján biztosak lehetünk abban, hogy van a közelünkben egy olyan töltőállomás, ahol az elkóborolt állatoknak segíteni tudunk

– mondta az Indexnek Orosz András, a MOL kiskereskedelmi igazgatója, megjegyezve, hogy az elsöprő sikerhez nagyban hozzájárultak a körülmények, miszerint a benzinkutak könnyen megközelíthetőek, kedvező nyitvatartással üzemelnek, és még a parkolás is ingyenes, így a segítségnyújtást semmi sem akadályozhatja. A töltőállomásokon a dolgozók miután leolvasták a kutyus mikrochipjét, egy megadott állatorvost hívnak fel, ő jogosult arra, hogy a regisztrált adatok alapján értesítse a gazdit. A mikrochip-leolvasóval rendelkező helyszínek listája elérhető a Vigyél Haza Alapítvány kutyakereső alkalmazásában, a MOL töltőállomás-keresőn és a MOL GO applikációban.

A cég egyébként nem először áll ki a házikedvencek és a gazdik mellett, még évekkel ezelőtt döntöttek úgy, hogy egységeiket kivétel nélkül kutyabaráttá teszik.

Korábban komoly gondot jelentett, hogy a gazdiknak egy tankolás vagy akár egy hosszabb kávézás, ebéd erejéig a nyári hőségben is az autóban kellett hagyniuk a kutyájukat. Ezt szerettük volna megszüntetni, így ma már a MOL-kutak zárt tereiben is szabadon tartózkodhat az épp velünk utazó házikedvenc

– emelte ki Orosz András, hozzátéve, hogy emellett munkahelyként is a kutyabarátok, irodáik többségébe a munkavállalók bevihetik négylábú társukat.

A vállalat a fenti lépések mellett egy újonnan készült rövidfilm lezárásához is inspirációt adott. A „Battlefield” című alkotás a kutyák szemszögéből, egyfajta harctéri optikán keresztül mutatja be, mit érezhetnek az emberénél sokkal érzékenyebb hallású és idegrendszerű állatok a petárdák robbanása közben.

A film rendezője, Görögh Attila lapunknak elmondta: állatvédőként a koncepció már évekkel ezelőtt megszületett a fejében, de semmiképp nem akarta a problémát úgy tálalni, hogy közben nem kínál rá egyszerű és bárki számára elérhető megoldást.

Amikor először találkoztam a töltőállomásokon található chipleolvasók történetével, rögtön tudtam, hogy ez az az üzenet, amit el szeretnék juttatni az emberekhez. A téma számomra egyébként is nagyon kedves, emlékszem, hogy már gyerekként is előszeretettel segítettem a kóbor állatokon, és ez a misszió azóta is az életem része

– mondta a rövidfilm rendezője, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy az alkotás nem a tűzijátékok ellen, hanem a felelős állattartás mellett kampányol. Ezekben a napokban telefonszámmal ellátott bilétát is érdemes az állat nyakába kötni, de a legjobb, ha szilveszter éjjel házikedvencünket a lakásba is beengedjük.

„Becslések szerint szerte a világon évente több mint egymillió házikedvenc kezdi az új évet távol az otthonától, ezért is fontos, hogy közösen cselekedjünk” – tette hozzá Görögh Attila, aki korábban is alkotott már kutyás témában, a DeadLens Pictures felelős örökbefogadásról szóló korábbi, „Gift” című filmje mostanra 52 milliós megtekintéssel büszkélkedhet.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a MOL Magyarország közreműködésével jött létre.