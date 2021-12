Áder János: Az új esztendőben is csak rajtunk múlik, hogy segítünk-e másokon

Az új esztendőben is csak rajtunk múlik, hogy segítünk-e másokon – jelentette ki újévi köszöntőjében Áder János. A köztársasági elnök arról is beszélt, fontos, hogy erősödjön bennünk a tenni akarás, és ne győzzön le bennünket a fásultság.

Az esztendő kezdetéhez sokaknak hozzátartozik, az új évet elindító tiszta lap a kalendáriumban, amelyen rögzítjük a fontos családi eseményeket és ünnepeket, tervezzük az előttünk álló évet – mondta újévi köszöntőjében Áder János, és kifejtette, hogy a valóság azonban sokszor átírja terveinket és életünk fájdalmas fordulatot is vehet. A köztársasági elnök hangsúlyozta: a világjárvány miatt 2021 sok mindenben hasonlított az eggyel korábbi évhez, jobb és rosszabb időszakok váltották egymást, és felmerült a kérdés, van e értelme előre tervezni. Arról is beszélt az államfő, hogy óriási különbséget jelentett azonban, hogy az oltások lehetővé tették, hogy életeket mentsünk, és kevesebb korlátozással tudjuk átvészelni a járványt.

Áder János szerint tavaly is sokan voltak, akik nem hagyták magukat és győzni tudtak a tehetetlenség, a csüggedés felett, és így hálára és büszkeségre adtak okot nekünk magyaroknak.

A köztársasági elnök megemlítette, hogy ma a világ legünnepeltebb tudósa Karikó Katalin, de megemlékezett a tokiói olimpia magyar bajnokairól is. Az államfő felidézte az Eucharisztikus Kongresszus lélekemelő pillanatait, és Ferenc pápa látogatását is. Áder János külön kiemelte azokat, akik névtelenül is működtették az egészségügyet, a szociális ellátórendszert, és a rendvédelemben dolgoztak.

Az új esztendőben is csak rajtunk múlik, hogy segítünk-e másokon

– hangsúlyozta Áder János, aki szerint észre kell vennünk azokat, akik segítségre szorulnak. Az államfő hangsúlyozta az oltások fontosságát, és elmondta, még nem tudhatjuk mikor szabadulhatunk föl a járvány nyomasztó terhe alól, de mindannyiunk türelme, figyelme és kitartása kell ahhoz, hogy ez mielőbb megvalósuljon.

Az államfő azt kívánta, erősödjön bennünk a tenni akarás, és ne győzzön le bennünket a fásultság. Áder János minden magyarnak nyugalmat és egészséget hozó békés új évet kívánva zárta köszöntőjét.

(Borítókép: Áder János köztársasági elnök és Weisz Fanni jeltolmács siket esélyegyenlőségi aktivista az államfő újévi köszöntőjének televíziós felvételén a Sándor-palotában 2021. december 29-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)