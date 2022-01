Jön az újabb Békemenet, 680 ezer embert várnak

„Szerintem, már most el kell kezdeni a felkészülést a következőre. Március 15-re kétszer annyian kell lenni” – hangsúlyozta. Csizmadia László elmondta, hogy a Békemenettel Brüsszel felé is kell bizonyítani, itthon pedig „meg kell mutatni az erőnket”.

Ez az erő nem mások ellen szól, nevetséges, amikor úgyis padlón van az ellenfél, ugye a jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy magát keresi. Ki a hunyó, meg kit kell megkeresni, ez a játék folyik. Lukra futottak, mert ők nem Márki-Zayt akarják, csak közbe ebbe a dologba a Bajnai is belekeveredett

– magyarázta a szóvivő, aki szerint az ellenzék nem veszik észre, hogy Gyurcsány Ferenc milyen gondolatokkal és cselekvésekkel próbál túljárni az ellenzéki kispártok eszén.

Egészen világos, hogy Gyurcsány irányít. Az is biztos, hogy most bajban vannak amiatt, mert most már Bajnai sem fér bele abba, hogy egy év múlva vagy idén leváltjuk a Márki-Zayt, mert nincs más ember