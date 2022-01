A Miskolci Rendőrkapitányság rablás gyanúja miatt folytat eljárást egy 17 éves fiúval szemben, aki ismerőseivel szilvesztereste verekedett össze Miskolc belvárosában.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 18 éves fiútól egy lány elkérte a telefonját, akinek ő oda is adta. A készülék azonban a lány barátjához került, aki elkezdett rajta zenét hallgatni, majd amikor a tulajdonosa visszakérte a mobilt, a 17 éves fiú azt mondta, hogy verekedjen meg érte. A sértettet a 17 éves fiatal és a társaság egy másik tagja közösen bántalmazta, majd elszaladtak a készülékkel együtt.

A rendőrségre érkezett bejelentés után a kapott személyleírás alapján a járőrök tíz percen belül elfogták a rablót, akinél megtalálták a keresett telefont és annak tokjában a tulajdonosa személyes iratait is.

A rendőrök azonosították a bántalmazásban részt vevő másik férfit is, az ő felkutatása és elfogása jelenleg is folyamatban van. A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói a 17 éves fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették, kezdeményezik a letartóztatását is.