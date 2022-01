Már két évtizede van velünk az euró

Sok éves előkészítést követően 2002-ben vált fizikai valósággá az Európai Unió közös fizetőeszköze, az euró. Az eurózóna 12 országában ekkor váltotta fel a nemzeti valutákat a közös bankó, ekkor szűnt meg például a német márka, a francia frank, vagy épp az olasz líra.

Azóta egyre több ország fizetőeszközévé vált, mára már 19 országban vannak forgalomban euróbankjegyek - és érmék. 340 millió ember használja őket – emlékezett meg az évfordulóról az Euronews.

A következő években Bulgária, Horvátország és Románia is csatlakozhat a közös európai pénzt használó országokhoz. Magyarország esetében még céldátum sincs, idén mind az MNB, mind a pénzügyminiszter is többször is hangsúlyozta, hogy majd akkor lesz, ha az ország fejlettségi szintje ezt indokolja, a koronavírus miatti gazdasági válságkezelésnél pedig mindkét fél egyaránt hasznosnak tartotta, hogy önálló nemzeti valutája van az országnak.

A dollár globális tartalékvaluta-státusza töretlen, és a jegybanki tartalékok 60 százalékát adja globálisan, az európai fizetőeszköz a második helyet szerezte meg, a központi banki tartalékok 20 százalékát adja világszerte. Az euró ötlete már az 1970-es években is felmerült, hogy egyszerűbbé tegye az EU-n belüli kereskedelmi kapcsolatokat, és a dollár vetélytársaként léphessen fel.

(Borítókép: Shutterstock)