Áramszünet okozott gondot a záhonyi határátkelőn

Se ki, se be. Ez volt a helyzet a záhonyi közúti határátkelőhelyen délelőtt. A rendőrség minderről a police.hu honlapon tájékoztatott. Az ok: az ukrán oldalon órákig áramszünet volt. Az ukránok megkezdték a probléma elhárítását, ami sikerrel is járt.

Most már zavartalan a határforgalom.

A rendőrség ajánlást fogalmazott meg a külföldre utazóknak. A hatóság azt javasolja, hogy elindulás előtt informálódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről is.