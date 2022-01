Homonnay Gergely még életben volt, amikor kiérkezett hozzá a mentő

Az Erzsi for President Facebook-oldal szerzőjét, egyben ismert ellenzéki aktivistát próbálták Rómában szilveszterkor újraéleszteni, ami végül kudarccal végződött. Homonnay Gergely barátja szerint az író a halála előtti napokban folyamatosan arról beszélt, hogy mennyire fél Magyarországra jönni, mert fenyegetések érik és megfigyelik.

A hvg.hu szúrta ki, hogy új részleteket közölt az olasz sajtó a 46 éves korában szombaton Rómában tragikus hirtelenséggel elhunyt író, ellenzéki aktivista Homonnay Gergely halálával kapcsolatban.

Ahogy korábban megírta az Index, az eszméletlen magyar íróra szombaton egy római privát klub törökfürdőjében talált rá a szórakozóhely egyik alkalmazottja, aki azonnal segítséget hívott.

A tragikus hírről beszámoló első olasz cikkek szerint szívmegállás okozta az író halálát, aki valószínűleg máshol ünnepelte az újévet, majd a barátainak posztolt az Instagramon.

A Repubblica.it hétfő délelőtti cikkében újabb részletekről, többek között arról számolt be, hogy az elsősorban népszerű Erzsi for President nevű közösségi oldaláról, valamint aktív ellenzéki közéleti tevékenységéről ismert magyar író szombaton reggel ötkor érkezhetett meg a római Via Pontremolin található Bananon nevű szórakozóhelyre. A lap hozzáteszi, a római klub központi helynek számít a helyi melegközösségben.

Amikor a klub tulajdonosai szombat délben kihívták a mentőket, az író még élt, bár nehezen lélegzett és nem volt eszméleténél. Próbálták újraéleszteni, ami végül többszöri próbálkozás után is kudarccal végződött, így az író 13 óra 17 perckor meghalt.

Aktívan nyomoz az olasz rendőrség

Az olasz rendőrség nyomoz az ügyben, azóta kihallgatták a Bananon klub vezetőit. Az olasz sajtó úgy tudja, Homonnay Gergely testén külsérelmi nyomot nem találtak, ugyanakkor a klub öltözőjében, a holmijai között egyelőre nem azonosított, kábítószergyanús szerek (porok és folyadékok) voltak.

Holttestét a Tor Vergata klinikára szállították, ahol vizsgálják, hogy drogtúladagolás vezethetett-e az író halálához.

A Repubblica azt írja – bár mérsékelten tisztázott forrásokra hivatkozva –, hogy a Homonnay Gergely szekrényében találtak ránézésre kokainra és heroinra sem hasonlítottak.

A rendőrség a droghasználat és a túladagolás lehetőségének vizsgálata mellett az író telefonhívásai és üzenetei alapján azt is igyekszik kideríteni, hogy utolsó óráit hol és kivel tölthette Homonnay.

A rendőrség azóta beszélt a magyar író római barátjával is, aki érdemi információval nem tudott szolgálni, miután egy ideje nem találkoztak, így azt sem tudta megmondani, hogyan történhetett a tragédia.

Az olasz lapok azt is megemlítették, hogy a magyar író egy ideje egyedül élt Rómában.

Már találtak új gazdát Erzsi macskának

A család meghatalmazásával azóta úton van Rómába Homonnay Gergely ügyvédje – tudta meg a 444 Marczingós Lászlótól.

Az ügyvéd a lapnak elmondta: szerinte jó kezekben van az olasz hatóságoknál a magyar író halálának ügyében indított nyomozás.

Marczingós László hozzátette: az olasz fővárosba érve első dolga lesz, hogy Homonnay Gergely holttestének hazaszállíttatásáról intézkedjen, Erzsi macskát pedig ő maga fogja elhozni Rómából, és már új gazdát is talált a híres négylábúnak. Olyan emberről van szó, akinél a macska már lakott korábban, és az író is örült volna az ügyvéd szerint, ha Erzsi hozzá kerül.

Puszi, Erzsi!

Homonnay Gergely a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán, angol–német szakon végzett, majd Pécsett és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat.

Dolgozott fordítóként, nyelvtanárként, illetve újságíróként több lapnál, publikált többek között a Best, a WMN, a Story, a Nők Lapja Psziché és a Szeretlek, Magyarország hírportál oldalain is, illetve két blogján is rendszeresen jelentek meg írásai.

Tizenöt évvel ezelőtt kezdett el blogolni, Erzsi for President című közösségi oldala különösen nagy népszerűségnek örvendett az utóbbi időben. Homonnay Gergely ehhez kapcsolódó kötetei, a Puszi, Erzsi!, valamint Az elnökasszony átütő sikert hoztak, amelyekben a szerző macskaperspektívából mutatta be a gazda viszonyát házi kedvencéhez, illetve a politikai életet.

Az irodalomból átevezett a közélet háborgó tengerére, ahol a Demokratikus Koalíció (DK) aktivistájaként lett ismert. Miután Novák Katalinra becsületsértő kijelentést tett („aljas, náci féregnek” nevezte a családokért felelős tárca nélküli minisztert), 2021-ben jogerősen elítélték, a perköltségek megfizetésére kötelezték, illetve egy év próbaidőre bocsátották.

Félt Magyarországra jönni

Perintfalvi Rita teológus, akivel Amire nincs bocsánat – Szexuális ragadozók az egyházban című könyve apropóján készített júniusban interjút az Index, hétfőn közzétett Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy december 17. és 21. között Homonnay Gergelynél vendégeskedett Rómában.

Pontosan tudom, hogy milyen érzések, félelmek voltak Gergő szívében. (...) Szinte mindennap arról beszélt, hogy mennyire fél Magyarországra jönni, hogy fenyegetések érik, hogy megfigyelik, követik a mozgását, tudják, hol ül a repülőn, amikor hazautazik, várják a reptéren stb. (...) Gergő rettegésben élt odakint is. Egyik éjszaka egészen konkrétan arról beszélgettünk, hogy vajon eljutunk-e oda Magyarországon is, hogy politikai célzattal meg lehet gyilkolni embereket. A válaszát sejthetik

– írta bejegyzésében a teológus, író.

Perintfalvi Rita a Facebook-posztban gyorsan hozzáteszi, tapasztalatai megosztásával és posztjával semmiképp nem szeretné azt a látszatot kelteni, mintha a leírtak történtek volna Homonnay Gergellyel is. Hiszen egyelőre alig tudunk bármit is az író halálának körülményeiről.

Amiről azonban a teológus meg van győződve, hogy az írónál töltött római napjai alatt drogfogyasztásnak semmiféle jelét nem tapasztalta barátja, egyben kollégája testén, sem a viselkedésén, sem a lakásán. Ez persze nem bizonyít semmit, mint Perintfalvi Rita mondja, hiszen nem ismerte Homonnay teljes életét.

Sokunkat rendkívüli módon nyugtalanít most egy kérdés. Hiszen tudjuk, hogy Homonnay Gergely nem akárki volt, hanem egy politikai aktivista, ellenzéki véleményformáló. Aki ellen már évek óta uszít a kormányzati média. Céltáblája lett a hergelésnek, a gyűlölködés legkülönbözőbb formáinak mind online, mind offline módon. Egy idő óta bizonyos kormánypárti médiafelületek közösen is hergelték az olvasótáborukat ellenünk

– mondta el szintén legutóbbi Facebook-bejegyzésében a teológus, aki éppen ezért azt szeretné kérni – elsősorban a magyar ellenzéki politikusoktól –, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy hiteles forrásból megtudjuk a pontos igazságot, mi okozta Homonnay Gergely halálát.

Gyászolja Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely

Az Index korábban arról is írt, hogy közösségi oldalán búcsúzott Gyurcsány Ferenc Homonnay Gergelytől. A DK elnöke bejegyzésében azt kívánta az írónak, hogy találja meg útját a szeretet, a megértés és a befogadás örök, végtelen útján.

Valójában csak szeretni akart szabadon. Szerinte ez megkérdőjelezhetetlen jog. Szerintem is. Szenvedélyes volt. Mert érzett. Ezért sokszor karmolt. Mint Erzsi. A másik énje. Milyen őrület így elmenni, és most?! Ölellek

– fogalmazott posztjában a volt miniszterelnök.

Hétfő délelőtt Dobrev Klára, A DK európai parlamenti képviselője is bejegyzést tett közzé, aki egy közös, mosolygós kép kíséretében azt írta Homonnay Gergely halálhírére, hogy

Őszinte volt, néha karcos, és megbotránkoztatott sokakat. Egy olyan világban, ahol az a baj, hogy már túl kevés dolgon botránkozunk meg. Hiányozni fog, nagyon.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szintén egy közös, mosolygós kép társaságában emlékezett a következő szavakkal:

Szabadszájú volt, radikális és kritikus azokkal szemben is, akik hozzá hasonlóan gondolkodtak – például velem. Civil volt, aki értett a tömeg nyelvén, polgár volt, aki egy jobb, igazságosabb és elfogadóbb országban akart élni, ezért küzdött dühösen és türelmetlenül itthon és Olaszországból is. Demokrata volt, és hazafi. Homonnay Gergely halálával a magyar közélet egy különleges figuráját veszítettük el. Isten nyugosztaljon, Gergő!

(Borítókép: Homonnay Gergely 2018. április 20-án. Fotó: Rostás Bianka / Velvet)