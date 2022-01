Az 5–11 éveseknek egyelőre csak a töredéke kapta meg az oltást

December közepén érkezett meg Magyarországra az 5 és 11 év közötti korosztály oltását szolgáló vakcinaszállítmány. Azóta ebben a korosztályban már 48 ezer gyerek vette fel a Pfizer által fejlesztett oltóanyagot. Mutatjuk, hogy áll most az oltható 18 év alattiak átoltottsága.

December közepén érkezett meg Magyarországra az 5 és 11 év közötti korosztály oltását szolgáló vakcinaszállítmány, amely első körben 69 ezer gyermek beoltására volt elegendő. Az oltást másnap meg is kezdték, a legfrissebb adatok szerint egyelőre azonban csak 48 ezer gyerek kapta meg ebben a korosztályban a védőoltást az amerikai Pfizer készítményéből.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 331 909, tizenegy év alatti oltható gyerek él, így ebből kiindulva mindössze három hét alatt elérték Magyarországon az említett korosztály 14,5 százalékos átoltottságát.

Az 5 és 11 év közöttiek oltására hamarosan újabb szállítmányok érkeznek. A koronavírus-tájékoztató oldal szerint 150 ezer adag vakcina érkezése várható:

január 4-én 48 ezer adag,

január 11-én ismét 48 ezer adag,

január 18-án 54 ezer adag.

A tájékoztatás szerint eddig 62 ezer gyermeket regisztráltak a szülők a vakcina felvételtelére, ami azt jelenti, hogy további 14 ezer gyerek vár oltásra. Ha mindegyik regisztrált gyereket beoltják, akkor ennek a korosztálynak már közel 20,5 százaléka lesz beoltva.

A 12–17 év közöttiek átoltottsága közel százszázalékos

Sokkal jobb eredmények figyelhetők meg a 12 és 17 év közöttiek oltásával kapcsolatban. A KSH adatai szerint 303 048 gyerek él Magyarországon, aki ehhez a korosztályhoz tartozik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma legutóbb egy hete közölt adatokat arról, hogy hányan vették fel az oltást a serdülők közül. December 22-ig bezárólag háromszázezren kaptak oltást. Ez azt jelenti, hogy az átoltottságuk 98,99 százalék.

A 12 és 17 év közöttiek két dózist kapnak a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett vakcinából. A Pfizer gyógyszergyártó vállalat egyik vizsgálatában azt elemzi, hogy a 12–17 év közöttieknél hatásos és biztonságos-e a harmadik oltás. A vállalat ennek fényében a 30 mikrogrammos, valamint a 10 mikrogrammos adaggal is kísérletezik. Ez a vizsgálat jelenleg is folyamatban van hatszáz önkéntes bevonásával.

Az oltható 18 év alattiak több mint fele már felvette a vakcinát

Minden adatot figyelembe véve Magyarországon 634 957 oltható fiatal él (5 és 17 év között), közülük összesen 348 ezren vették fel a vakcina legalább egyik adagját, így a fiatalság 54,8 százalékánál van kialakulóban a Covid–19 elleni védettség.

A gyerekek oltásával kapcsolatban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ közölte, hogy december elején rekordszintre emelkedett a 15 év alatti koronavírusos gyerekek száma Magyarországon, ami aggodalomra ad okot. Ugyan a szakemberek szerint a gyerekeknél csak ritkán okoz súlyos megbetegedést a koronavírus, fontosak tartják az oltás felvételét. Ezt azzal magyarázzák, hogy a gyerekek is lehetnek vírushordozók, az új vírusváltozatok pedig inkább a fiatalabbakat támadják.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa korábban azt nyilatkozta: „A járvány elején alig voltak érintettek a gyerekek, most viszont már az új variánssal a gyerekeket is fertőzi a vírus, vannak közülük kórházban, lélegeztetőgépen is.” Felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknél ráadásul úgy is kialakulhat poszt-Covid-betegség, hogy észrevétlenül estek át a fertőzésen.

(Borítókép: Beoltanak egy lányt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina gyerekek oltására alkalmas változatával a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben 2021. december 29-én. Kovács Attila / MTI)