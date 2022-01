A távozó pedagógusok béréért harcolnak az intézmények

Korábbi becslések szerint már eddig is tizenkétezer pedagógus hiányzott a közoktatásból, de a kötelező oltás bevezetése miatt ez a szám hétfőn még tovább emelkedett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hétfői közlése szerint a tanárok egy százaléka esett ki a munkából a vakcina elutasítása miatt. Abból kiindulva, hogy jelenleg körülbelül 150 ezer pedagógus van hazánkban, az egy százalék 1500 pedagógust jelenthet, ami – bár nem veszélyezteti a feladatellátást – könnyen a minőségi oktatás rovására mehet.

A távozó pedagógusok pótlása: szétosztják az órákat, összevonják a csoportokat

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) előzetes felmérése szerint az intézmények 46 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a kieső pedagógusok osztályait, óráit szét fogják osztani, a csoportokat össze fogják vonni.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta: náluk is csak így tudták megoldani az angoltanár kiesését, ami a diákoknak új kihívást, a pedagógusok számára pedig magasabb óraszámot és több felkészülést jelent.

Nagyon előnyös gyakorlatnak tartanám, ha a fizetés nélküli szabadságra küldött kollégák bérét az intézmények felhasználhatnák a feladatellátás biztosítása érdekében, a jelenlegi megbízási díjak ugyanis nem vonzók a pedagógusok számára. Ez egyfajta honorárium is lehetne az intézményben maradó pedagógusoknak, akik vállalták, hogy nehezebb körülmények között is folytatják az oktatást

– mondta az Indexnek Horváth Péter, majd hozzátette: van némi remény, a tankerületek ugyanis azt kérték az intézményektől, hogy vezessék táblázatban a kötelező oltás miatt felmerülő pluszfeladatokat.

Kétségbeesett hirdetések, kevés pedagógus

Az állami iskolák nehéz anyagi helyzetét jól mutatja az a szintén PDSZ-hez köthető adat, miszerint az oltás miatt kieső kollégák helyére csak az intézmények 16 százalékában vennének fel új kollégát. Nagy Erzsébet, a szervezet országos választmányi tagja szerint a forrásproblémák mellett az alacsony szám hátterében az is állhat, hogy nincsenek az utcán szabad, állásra váró pedagógusok, így a legtöbb helyen inkább házon belül osztják el a feladatokat.

Az oktatásban egyébként már tényleg mindenkit bevetettek, ezt bizonyítják azok a kétségbeesett hirdetések, amelyek az elmúlt napokban a különböző pedagógusoknak szóló álláshirdető csoportokban jelentek meg. Íme egy a sok közül:

Kedves kollégák! Először is boldog új évet kívánok! Másrészt megpróbálom a lehetetlennek tűnőt. Egyik matematika szakos kolléganőnk az ismert okoknál fogva nem tudja folytatni oktatását iskolánkban. (...) Szeretnénk őt pótolni valamilyen formában, az is nagy segítség, ha csak részben tudja valaki az óráit átvenni –

– áll a hirdetésben.

Így néz ki az a felmentés, amelyet az oltást elutasító pedagógusok kaptak a minisztériumtól. A teljes képért kattintson!

A tanárok egy százaléka miniszteri mentesítést kapott

Mint arról korábban beszámoltunk, december második felében megjelent egy rendelet, amely tisztázta a pedagógusok kötelező oltására vonatkozó szabályokat. Ebben szerepelt, hogy az Emmi mentesítést adhat az oltást elutasító pedagógusoknak, az ugyanakkor máig nem egyértelmű, hogy mit kell érteni különös méltánylást érdemlő eset alatt.

Horváth Péter szerint abban az esetben lehet például mérlegelni, ha az oltatlan pedagógusnak már csak pár hónapja van hátra a nyugdíjig, de hallott olyan történetről is, hogy valaki egészségügyi okok miatt nem szeretné felvenni az oltást, az ehhez tartozó hivatalos felmentési körbe ugyanakkor nem tartozik bele. Nagy Erzsébet emellett tud olyan pedagógusról is, aki leírta, hogy a kiesése komoly működési zavarhoz vezetne, és a felmentést végül ez a kolléga is megkapta.

Mindez egyértelmű beismerése annak, amit korábban már a sztrájktárgyalásokon is jeleztünk. A hazai oktatás jelenleg nincs olyan állapotban, hogy az ehhez hasonló intézkedésekkel akár csak egy kolléga távozását is megkockáztassuk

– jelentette ki az érdekvédő.

A pedagógusok átoltottsága egyébként már a kötelező oltás bevezetése előtt is kilencven százalék feletti volt, a friss közlés szerint 94 százalékra sikerült feltornászni ezt számot, úgy tűnik tehát, hogy ez a plafon.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)